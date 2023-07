La Seu “renta la cara” a totes les seves places

L’abans i el després de la plaça Lleteries de la Seu (Aj. la Seu)

Seguint amb el pla integral de neteja de la via pública de tot el municipi, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell està portant a terme, aquests dies, el sanejament de places de la ciutat, així com de Castellciutat i barris. “Davant de l’estat de les diferents places del nostre municipi i per a garantir el gaudi de la ciutadania en òptimes condicions, l’equip de govern juntament amb les diferents brigades municipals hem endegat un pla integral de neteja de cada plaça”, explica l’alcalde de la Seu, Joan Barrera.

Les places ja netejades, i que ja presenten un millor aspecte, són la del Firal, Joan Sansa, Carmen, Lleteries i la placeta adjacent a aquesta. Demà dijous, les brigades netejaran també a fons les places de Santa Magdalena i de les Moreres.

Aquesta actuació integral de sanejament continuarà a la resta de places del municipi de la Seu d’Urgell amb l’objectiu de deixar-les en òptimes condicions perquè en puguin gaudir la ciutadania i presentin una millor imatge que fins ara.