FEDA Cultura i el FeMAP proposen una vesprada diferent

Un concert a la vora del llac d’Engolasters (FEDA Cultura)

FEDA Cultura i el Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) celebren aquest dissabte una proposta singular amb dues activitats a l’entorn del llac d’Engolasters. Dins del programa de les Nits d’estiu als museus, a les 18.30 hores, els visitants podran descobrir un element clau de la història del país, des de la perspectiva de les infraestructures energètiques pioneres, que es troben al Camí hidroelèctric amb “Una passejada per la història de l’electricitat”.

A les 20 hores serà el torn del concert de La Regalada, un ensemble de fanfàrries que portarà al programa de la 12a edició del FeMAP una proposta anomenada El Camí de Sant Jaume pels Pirineus. Ambdues activitats són gratuïtes, però cal fer reserva prèvia per a la visita anterior al concert.

La Regalada traslladarà el públic per un viatge al llarg dels segles al voltant de les corts europees a través d’un repertori per a tabalers i trompetes que ha arribat fins a l’actualitat. Serà al costat encampadà del llac d’Engolasters, sobre un escenari situat a la vora que permet gaudir de les últimes llums del dia amb aquesta música que ha perdurat des dels segles XVI, XVII i XVIII fins avui. Prèviament al concert, una visita guiada endinsarà l’audiència en la història de l’electricitat a Andorra de la mà dels guies de FEDA Cultura.

Podran recórrer la història a través d’espais que normalment estan tancats al públic, com la casa dels guardes, la sala de màquines del funicular i la galeria tècnica de la presa. Durant aquest viatge també podran entendre com es produeix l’electricitat gràcies a la força de l’aigua, una font renovable que actualment és la principal generadora d’energia elèctrica a escala nacional.

Precisament FEDA està compromesa amb la divulgació de la història de l’energia al país i amb l’aposta per les renovables, pilar de la transició energètica. La reserva prèvia per a la visita es pot fer per correu electrònic a fedacultura@feda.ad o per telèfon al 739 111. Es recomana portar una estora o manta per a gaudir del concert del FeMAP a la vora del llac. Així mateix, FEDA Cultura ha preparat altres propostes per a les Nits d’estiu que es poden consultar al web Agenda cultural de FEDA Cultura.