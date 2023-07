La Seu expedeix 4.239 DNI i Les 1.779 en el primer semestre

La inspectora Eva Freixa, el subdelegat José Crespín i l’inspector Félix Mendive (Subdelegació Govern espanyol)

Les comissaries de la Policia Nacional de Lleida, la Seu d’Urgell i Les han expedit en el primer semestre d’aquest any un total de 30.297 DNI i 13.784 passaports, segons les dades facilitades avui dimecres pel cos policial en el decurs de la visita que ha dut a terme el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, a les dependències d’expedició de la comissaria de Lleida. La visita l’ha fet juntament amb la Inspectora Eva Freixa i l’Inspector Félix Mendive, amb qui ha fet repàs del servei d’expedició en aquests primers sis mesos de l’any.

Del total de DNI expedits a la província, 24.279 s’han tramitat a la comissaria de Lleida, 4.239 a la de la Seu d’Urgell i 1.779 a la comissaria de Les. Sumen 27.886 documents nacionals d’identitat, una xifra similar als 27.286 DNI expedits al llarg del primer semestre de 2022.

A aquestes xifres d’expedició del DNI, cal afegir els documents nacionals d’identitat tramitats per l’Equip de DNI Rural de la Policia Nacional a Lleida, 2.411. Aquest equip cobreix fins a deu zones de cobertura a la província i es desplaça de forma periòdica en funció de les necessitats.

La tasca que desenvolupa l’Equip de DNI Rural de la comissaria de Lleida és, tal com ha explicat el subdelegat, “un servei públic eficient i eficaç adreçat al ciutadà que viu a l’entorn rural a qui facilitem l’expedició o renovació del DNI evitant-li un desplaçament. La col·laboració amb els ajuntaments i consells comarcals per a poder organitzar els serveis i les previsions de les necessitats documentals de cada zona és vital”.





Passaports

Pel que fa als passaports tramitats a la província en aquest primer semestre de l’any sumen, segons les dades facilitades avui dimecres, 19 de juliol, 13.784 dels quals 11.000 s’han tramitat a la comissaria de Lleida, 1.711 a la de la Seu i 1.073 a la de Les. Al llarg del primer semestre de 2022 se’n van tramitar 11.636 a les tres comissaries de Lleida.

Segons les dades de la Policia Nacional, la mitjana d’expedició del DNI és de 250 diaris sumant les tres comissaries lleidatanes mentre que en el cas del passaport, la mitja diària de tota la província és d’aproximadament un centenar.





Incorporació de tres policies en pràctiques a Lleida

En la visita a les dependències d’expedició del DNI i passaport, el subdelegat ha aprofitat per a saludar els tres policies nacionals que s’han incorporat avui mateix a la Comissaria de Lleida on al llarg d’un any duran a terme el període de pràctiques en diferents unitats. Aquests tres policies nacionals han finalitzat recentment la seva formació a l’Acadèmia de la Policia Nacional d’Àvila.