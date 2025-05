La Seu regularà l’ús dels patinets elèctrics

Un patinet elèctric (RàdioSeu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell està elaborant una normativa per a regular l’ús dels patinets elèctrics, en el marc d’un conjunt d’accions per a millorar la convivència i la seguretat ciutadana al municipi. Així ho ha exposat aquesta setmana l’alcalde urgellenc, Joan Barrera, en els informes d’alcaldia del darrer ple municipal.

El consistori preveu debatre la nova ordenança de circulació en la sessió plenària del mes de juny. En aquest sentit, Barrera ha avançat que el text limitarà la utilització dels patinets elèctrics a persones majors de 16 anys. Així mateix, s’inclourà l’obligatorietat de portar casc al conduir-lo i de comptar amb una assegurança. La norma es preveu que prohibeixi que aquest vehicles circulin amb dues persones i l’aplicació de sancions pels que passin per les voreres. Finalment, se’ls vetarà l’accés a determinades zones de la ciutat, com el centre històric.

La regulació s’ha plantejat arran dels incidents i les nombroses queixes que hi ha hagut per la utilització dels patinets elèctrics a la ciutat, algunes de les quals han estat recollides per la Síndica de Greuges de la Seu, Anna Martí.

El nou text s’està treballant de forma paral·lela a l’actualització de l’ordenança de la via pública, en aspectes com la instal·lació de taules i cadires al carrer, que també genera molts conflictes. “Sempre és complicat compatibilitzar l’oci nocturn amb el dret al descans dels veïns que, en algunes ocasions, han de conviure amb baralles i música amb un volum molt alt”, ha lamentat Barrera.