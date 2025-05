Dissabte amb dos accidents de trànsit i dos ferits

Imatge d’arxiu d’un accident entre un cotxe i una moto (arxiu/Cletofilia)

Aquest dissabte, 24 de maig, van registrar dos accidents de circulació a la xarxa viària andorrana i, en ambdós, hi va haver persones ferides. El primer va tenir lloc quan mancaven pocs minuts per a les tres de la tarda. Es va localitzar a l’avinguda Pont de la Tosca, a Escaldes-Engordany i s’hi van veure implicats dos turismes amb matrícules del Principat. L’ocupant d’un dels cotxes, un home veí d’Andorra, de 22 anys, va resultar ferit. Pel que fa al conductor de l’altre turisme, un home, també veí de les valls, de 48 anys, va quedar detingut per un presumpte delicte contra la seguretat col·lectiva.

Respecte a l’altre accident de trànsit d’ahir dissabte, també va tenir lloc a la parròquia d’Escaldes-Engordany, concretament al punt quilomètric 2 de la carretera general número 2 (CG-2). S’hi van veure involucrats dos vehicles. Es tracta d’un turisme amb placa espanyola i d’una motocicleta amb la matrícula andorrana. Segons informa la Policia, la motorista, una dona veïna del Principat, de 27 anys, va resultar ferida en l’incident viari.