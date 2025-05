Les Escoles Agràries obren preinscripcions per al curs vinent amb 23 cicles formatius arreu de Catalunya

Escola Agrària del Pirineu, a Bellestar (Foto: DACC / arxiu RàdioSeu)

Les Escoles Agràries del Servei de Formació Agroalimentària (SFA) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, entre elles la del Pirineu, a Bellestar, a l’Alt Urgell, obren un nou període de preinscripcions als cicles formatius de grau mitjà i superior per al curs 2025 – 2026. Aquests estudis tenen com a finalitat principal millorar la qualificació dels professionals del sector agropecuari, alimentari i forestal, impulsant la seva professionalització.

Les persones interessades a cursar un cicle formatiu de grau mitjà o superior podran fer la seva preinscripció entre el 23 i el 29 de maig de 2025. La formalització de la matrícula es realitzarà en 3 tandes diferents d’assignacions que tindran lloc des de l’11 de juliol fins al 4 de setembre, segons el calendari de preinscripció. Els tràmits es fan telemàticament, seguint les indicacions del portal de Preinscripció del Departament d’Educació, on es detallen els passos a seguir.

En el cas del CFGM de Producció Agropecuària a distància, que ofereix l’Escola Agrària de Tàrrega, conjuntament amb l’Institut Obert de Catalunya (IOC), el període de preinscripcions és diferent a la resta de formacions, iniciant-se el 15 de maig i finalitzant el 29 del mateix mes. El tràmit d’aquesta escola es fa mitjançant la pàgina web de l’IOC.

La xarxa d’Escoles Agràries compta amb 15 centres distribuïts arreu de Catalunya -un d’ells a l’Alt Urgell-, que ofereixen un total de 23 cicles formatius -11 estudis de grau mitjà i 12, de grau superior– orientats a àmbits diversos com ara la indústria alimentària, l’elaboració d’olis i vins, la vitivinicultura, el màrqueting aplicat al món vitivinícola, la producció agropecuària i agroecològica, la gestió forestal, el paisatgisme i el medi rural, l’aprofitament i conservació del medi natural, la ramaderia i la sanitat animal, i les activitats eqüestres.

Els centres treballen coordinadament per a optimitzar recursos, compartir coneixement i garantir una formació d’alta qualitat. L’oferta es caracteritza per una formació pràctica i personalitzada, gràcies a grups reduïts, professorat especialitzat, col·laboració amb empreses del sector i visites tècniques a explotacions i indústries agroalimentàries. A més, aquests estudis presenten un elevat índex d’inserció laboral, atesa la demanda creixent de professionals qualificats que expressa el sector.





Compromís amb el futur del sector: formació adaptada a les necessitats per a garantir-ne el relleu

Un dels grans objectius de les Escoles Agràries és garantir el relleu i la continuïtat del sector agropecuari, alimentari i forestal, mitjançant una oferta formativa ajustada a les necessitats reals del territori i del teixit productiu. Per a aconseguir-ho, els centres treballen en col·laboració directa amb professionals en actiu, empreses i entitats del sector, que traslladen de primera mà les demandes de formació.

Paral·lelament, les Escoles Agràries desenvolupen una àmplia oferta de cursos de formació contínua i jornades de transferència tecnològica. L’any 2024, més de 8700 alumnes van participar en cursos de formació contínua, i al voltant de 670 estudiants van cursar cicles formatius. A tot això s’hi suma el programa de Mentoria per a Joves Agricultors i Agricultores, adreçat a tots aquells joves d’entre 18 i 40 anys que sol·liciten la incorporació a l’empresa agrària i l’ajut de primera instal·lació, que ha assessorat a més de 35 joves en tres anys, i el nou programa de Mentoria Oberta, que s’ha posat en marxa aquest any per a acompanyar a persones de totes les edats en la seva inserció al sector.

A més, amb la recent designació de cinc Escoles Agràries com a centres de formació professional integrada, s’amplia l’oferta educativa més enllà de l’FP inicial. Aquests centres poden oferir certificats professionals, una formació acreditada adreçada a persones que volen adquirir o millorar competències professionals específiques. Aquesta formació permet la requalificació (reskilling) o la millora de la qualificació (upskilling), adaptant-se a diferents moments i reptes de la vida laboral.

Actualment, les Escoles Agràries ofereixen 5 certificats professionals relacionats amb l’elaboració de vins i licors; aprofitaments forestals; producció porcina de recria i engreix; maneig i manteniment de maquinària agrària; i, carnisseria i elaboració de productes càrnics; amb la previsió de poder oferir-ne una desena més durant els pròxims mesos.