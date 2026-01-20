La Seu: Presentació de les conclusions finals del projecte pilot “Som Rurals–Som de Muntanya”

La sala la Immaculada de la Seu d’Urgell acollirà, aquest dijous, a les 11 hores, la presentació de les conclusions finals del projecte pilot ‘Som Rurals-Som de Muntanya’ dut a terme per la Federació ALLEM que ha estat executat per sis entitats sòcies d’ALLEM, amb la col·laboració dels consells comarcals i les Àrees Bàsiques de Salut de les Garrigues, el Solsonès, l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, la Noguera, la Segarra i el Conselh d’Aran.
Som Rurals – Som de Muntanya (SR–SdM) és un projecte pilot de la Federació ALLEM, desenvolupat entre els anys 2023 i 2025, subvencionat per la Unió Europea – NextGenerationEU, que ha permès acompanyar 41 persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat que viuen en entorns rurals i de muntanya de les comarques de Ponent, l’Alt Pirineu i Aran.
El projecte ha evidenciat la necessitat d’adaptar els suports per a millorar la vida i els vincles a la comunitat de les persones amb discapacitat intel·lectual i problemàtica de salut mental o altres situacions de vulnerabilitat social, a les realitats geogràfiques, socials i econòmiques del territori.
Durant l’acte es donarà a conèixer:
- La radiografia real del territori i de les necessitats detectades.
- L’experiència dels professionals que han dut a terme els acompanyaments.
- La metodologia d’acompanyament i l’eina desenvolupada per a treballar el pla de vida de les persones.
- Els resultats i l’impacte social del projecte, avalats per l’experta Susanna Vert, la Universitat de Lleida i la Universitat de Girona.
- La petició d’ALLEM a les administracions.
- Testimonis en primera persona (en vídeo).
L’acte, acollit per l’entitat participant Integra Pirineus, posarà sobre la taula la necessitat d’un model de servei concret, viable i replicable que permeti transformar l’atenció a les persones vulnerables que viuen al món rural i de muntanya.