Autobusos d’esquí escolar estrangers col·lapsen la carretera entre Canillo i el Tarter en no portar equipaments per a la neu

La situació a les carreteres de les zones altes s’ha complicat des de primera hora. Poc després de les 9 del matí, la Policia ha desplaçat cinc patrulles de seguretat ciutadana i de trànsit a la zona de la Trava, especialment afectada per un grup de d’autobusos estrangers d’esquí escolar, sense els equipaments adequats, que han col·lapsat la carretera. Ho publica aquest matí de dimarts RTVA.
S’ha obert un pas perquè les màquines llevaneu poguessin iniciar les tasques de neteja, mentre que s’habilitava un punt per a posar cadenes i s’obligava a girar cua a aquells vehicles que no en duien. Tant la Policia com el Servei de Circulació de Canillo han sancionat els autobusos responsables d’aquesta situació que, durant bona part del matí, ha dificultat el trànsit per la zona.
L’acumulació de vehicles immobilitzats ha generat llargues retencions i dificultats de circulació a la zona del Tarter, amb afectacions també per a altres usuaris de la via. Davant la situació, Mobilitat ha activat la fase groga a la CG-2 a Canillo, així com a la CG-3 a la Cortinada, la CG-4 i la CG-5 a Erts, fet que obliga a portar equipaments especials per a circular.
Les mateixes exigències s’apliquen a l’RN22, RN20 i RN320, amb restricció d’accés a França per als vehicles de més de 19 tones.
Les nevades, associades a la pertorbació Harry, han deixat gruixos significatius a les cotes altes i han mantingut una llevantada que ha concentrat les precipitacions a l’est del Principat. Segons les previsions, les nevades han de perdre intensitat progressivament i la cota de neu se situarà entorn dels 1.500 metres, mentre que per a dimecres s’espera una millora progressiva del temps amb l’obertura de tímides clarianes.
Des del Govern i els serveis de mobilitat es recomana extremar la prudència, limitar els desplaçaments innecessaris i prioritzar el teletreball sempre que sigui possible, així com assegurar-se de portar els equipaments adequats abans d’agafar el vehicle.