Telescope Biotech Fund tanca el 2025 com el Fons d’Inversió Lliure més rendible de l’any a España

El fons Telescope Biotech anuncia els seus resultats anuals: en el seu primer any de vida, després del seu llançament al febrer de 2025, ha registrat una rendibilitat neta del +52,5 % en la seva Classe Or, liderant la classificació dels Fons d’Inversió Lliure (FIL) a Espanya el 2025, segons dades de Inverco. El fons, gestionat per Andbank Wealth Management i assessorat per Ysios Capital, inverteix principalment en companyies que cotitzen al Nasdaq i al NYSE, seleccionant empreses amb bases científiques sòlides i equips directius de primer nivell.
Aquest enfocament ha permès a Telescope Biotech desmarcar-se significativament dels seus índexs de referència: la rendibilitat neta del fons, el 2025, denominada en dòlars (la principal divisa de la cartera) va ser del +73,1 %, mentre que l’índex sectorial de referència XBI (SPDR S&P Biotech ETF) va avançar un +35,4 %, el Nasdaq un +20,4 % i el S&P 500 un +16,4 %. Aquestes dades demostren que l’especialització, la gestió activa i el rigor en la selecció de companyies són claus en un mercat on la dispersió de retorns és molt elevada.
Una oportunitat històrica en el sector salut
L’èxit del fons, el 2025, respon a la materialització de la tesi d’inversió plantejada des del seu llançament: el sector biotecnològic travessa l’inici d’un cicle expansiu, caracteritzat per avanços mèdics disruptius i una valoració atractiva de les companyies després de l’ajust dels anys anteriors.
Segons Jordi Xiol, partner a Ysios Capital i Assessor Principal de Telescope Biotech Fund, “l’any 2025 marca un punt d’inflexió estructural en el sector biotecnològic. La gran indústria farmacèutica s’enfronta a una pèrdua massiva de patents en els pròxims cinc anys i disposa de més de 600.000 milions de dòlars en caixa que necessita destinar a fusions i adquisicions per a renovar la seva cartera de productes. A Telescope utilitzem el nostre motor d’anàlisi propi per a identificar aquelles companyies que estan desenvolupant les medicines del futur i que són objectius clars d’aquesta activitat corporativa. La innovació mèdica està vivint un moment transformador, amb grans avanços per als pacients en àrees com l’oncologia, l’obesitat i les malalties rares. Sumat a una conjuntura financera favorable, això crea un entorn únic per a la inversió en el sector”, assegura Xiol.
Aliança per a la inversió especialitzada
Telescope Biotech Fund va néixer de l’aliança entre Andbank, entitat especialitzada en banca privada i gestió de patrimonis, i Ysios Capital, el major inversor en biotecnologia d’Espanya amb 400 milions d’euros sota gestió i una trajectòria des de 2008. Aquesta col·laboració ha permès oferir als inversors privats accés a un sector altament tècnic amb la gestió de riscos i l’anàlisi profunda pròpies del capital de risc institucional.
El fons manté una cartera concentrada de 25 a 30 companyies, diversificada entre grans farmacèutiques, companyies validades comercialment i empreses en fase clínica amb alt potencial de revaloració.
Sobre Ysios Capital
Ysios Capital és una societat gestora líder a Espanya en el sector de la biotecnologia, fundada el 2008 i especialitzada en la inversió en companyies de ciències de la vida que desenvolupen tractaments disruptius. Amb més de 400 milions d’euros en actius sota gestió, Ysios aplica un enfocament científic rigorós per a identificar i fer costat a les empreses més prometedores del sector a nivell global.
Sobre Andbank Wealth Management
Andbank Wealth Management és la societat gestora d’institucions d’inversió col·lectiva del Grup Andbank. L’entitat està especialitzada en gestió d’actius i es caracteritza pel seu enfocament en la qualitat del servei i la professionalització. Amb un equip compost per experts amb una mitjana de més de 20 anys d’experiència en gestió d’inversions, Andbank Wealth Management gestiona en l’actualitat prop de 7.000 milions d’euros.
La gestora adopta els Principis d’Inversió Responsable de Nacions Unides (PRI), integrant criteris socials, mediambientals i de bon govern en tots els seus processos d’inversió i establint controls exhaustius per a assegurar el seu compliment.