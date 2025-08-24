La Seu acull l’activitat “Art per Palestina”, a càrrec del Taller Tartera

La Seu d’Urgell acollirà el proper dimecres, dia 27 d’agost, l’activitat “Art x Palestina”, que durà a terme el Taller Tartera. L’objectiu de la iniciativa és crear material artístic en suport al poble palestí. L’entitat La Seu per Palestina ha explicat que les obres s’elaboraran a partir de la poesia de Mosab Abu Toha (poeta) i mitjançant diverses tècniques, com el collage, el tamponat, la tipografia i el dibuix, entre d’altres. L’horari establert és de les sis de la tarda a les vuit del vespre.
La proposta és gratuïta, però cal reservar plaça, ja que l’espai, ubicat al carrer dels Canonges, és limitat. Les persones interessades poden inscriure’s a través de l’Instagram de l’organització. Tot el material es cedirà al col·lectiu La Seu per Palestina i s’utilitzarà en properes campanyes reivindicatives.