La Seu dona el tret de sortida al X Festival del Joc del Pirineu amb el lliurament dels Premis Catalunya

Aquesta tarda de divendres s’ha inaugurat, oficialment, la desena edició del Festival Joc del Pirineu en un acte institucional celebrat a la sala d’actes de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. L’esdeveniment, que converteix la ciutat en la capital del joc durant tot el cap de setmana, ha comptat amb la presència del Conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Vila, i l’alcalde de la ciutat, Joan Barrera.
El conseller Vila ha manifestat que “la Seu d’Urgell s’ho ha treballat molt: fa deu anys que aposta pel joc de taula, i no ho fa només amb un festival específic, sinó incorporant-lo de manera transversal en altres esdeveniments, com la Fira del Formatge Artesà del Pirineu”. I ha afegit al respecte que “estem encantats que la ciutat mantingui aquest compromís tan ferm amb el joc com a motor de dinamització”.
L’alcalde urgellenc també ha remarcat la importància del desè aniversari d’aquest Festival del Joc del Pirineu: “Avui celebrem la desena edició, una fita que demostra que a la Seu d’Urgell entenem el joc com a cultura, educació i espai de trobada”.
Barrera ha posat en valor tot allò que aporta el joc: “en un món que sovint corre massa, el joc ens ensenya a aturar-nos, a aprendre dels errors i a construir vincles. De la mateixa manera que en el ciclisme que hem viscut aquest matí, amb la sortida d’etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, el que realment importa no és només arribar, sinó tot el que som capaços de compartir pel camí.”
Per la seva part, la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu, Gemma Tó, ha subratllat que el desè aniversari del Festival del Joc del Pirineu “és una demostració de la consolidació d’aquest esdeveniment com una eina clau de promoció econòmica i cohesió per a la Seu. No és només un esdeveniment, és una ciutat que juga, s’implica i s’enforteix a través d’una llengua i una cultura compartides. Des de l’Ajuntament, agraïm a tothom qui fa possible aquest èxit: avui celebrem una dècada mirant cap al futur, perquè quan una ciutat juga, construeix el seu demà”.
Reconeixements i premis a la creació en català
Durant la cerimònia, conduïda pel codirector del festival Pablo Giménez, s’ha lliurat la distinció Amiga del Joc 2026 a l’associació solidària Ayudar Jugando. El seu president, Leandro Fraquelli, ha recollit el guardó de mans de la regidora de Promoció Econòmica, Gemma Tó.
L’acte també ha servit per a desvelar els guanyadors dels Premis Catalunya en les seves diferents categories, destacant la qualitat de les edicions de jocs de taula i rol en català:
- Millor joc infantil: Ready, Steady, Go (Londji).
- Millor joc familiar: La cuenta (2 Tomatoes).
- Millor joc avançat: Twilight Struggle (Devir).
- Millor joc de rol: Cairn (Tirant Lo Dau).
Sobre el paper social i lingüístic del joc
“El joc és una d’aquelles eines que ens permet assolir objectius fonamentals. Per a nosaltres, des de Política Lingüística, és clau perquè el joc fa que la gent es vegi, parli, s’enraoni i socialitzi”, ha remarcat el Conseller, Francesc Xavier Vila, en l’acte de lliurament d’aquests premis editats en català.
“En un moment en què les pantalles sovint ens abdueixen i ens treuen dels carrers, el joc presencial és estratègic per a generar comunitat i teixit social”, ha reblat el conseller de Política Lingüística respecte el seu paper social.
Exposició dedicada a Elisabeth Magie
Prèviament a l’acte central, s’ha inaugurat a la tercera planta de l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat una exposició dedicada a Elisabeth Magie, la creadora original del cèlebre joc Monopoly. Aquesta mostra reconeix la figura de Magie i el seu llegat en la història dels jocs de taula.
Un cap de setmana ple de partides
Amb les paraules del Conseller Francesc Xavier Vila, qui ha declarat formalment que “comença la partida”, s’ha donat per inaugurat un festival que espera rebre més de 12.000 visitants durant aquest cap de setmana.
L’organització convida a tota la ciutadania i visitants a gaudir de l’extensa programació que omplirà els carrers i equipaments de la Seu fins diumenge.