Íria Medina, 13a al supergegant FIS de Santa Caterina i segona millor cursa de la temporada

L’esquiadora del Principat, Íria Medina, ha finalitzat en la 13a posició, aquest divendres, al supergegant FIS que s’ha celebrat a Santa Caterina (Itàlia). La corredora andorrana ha fet la segona millor cursa de la temporada. Medina ha acabat amb un crono d’1.15.90, a 2.50 de la vencedora, que ha estat la suïssa Delia Durrer amb 1.13.40.
Amb els 66.14 punts FIS que ha marcat aquest divendres, Íria Medina ha fet la seva segona millor cursa de la temporada en la disciplina de supergegant, després dels 62.19 que va fer el passat dimecres a Santa Caterina al Nacional júnior, mentre que la tercera millor cursa passa a ser l’altra carrera que va córrer dimecres, en aquest cas el Nacional absolut, quan va fer 69.94 punts.