El copríncep episcopal visita la Universitat d’Andorra

La Universitat d’Andorra (UdA) ha rebut aquest divendres, 27 de març, la visita institucional del bisbe d’Urgell i copríncep episcopal d’Andorra, Mons. Josep-Lluís Serrano i Pentinat, qui anava acompanyat del seu Representant personal, Eduard Ibáñez; la Secretària dels Serveis del Copríncep Episcopal, Conxita García, i del Rector de la Parròquia de Sant Julià de Lòria, Mn. Pepe Chisvert.
A la seva arribada, el copríncep episcopal ha estat rebut pel rector de l’UdA, Dr. Juli Minoves. Tot seguit, ha mantingut una trobada amb el personal —tant docent i investigador com administratiu i tècnic—, així com amb estudiants de tercer curs del bàtxelor en Ciències de l’Educació, amb l’objectiu de conèixer de primera mà la seva experiència formativa. Durant la trobada, l’estudiantat ha compartit amb el copríncep l’estat de les recerques que està duent a terme en el marc dels treballs de fi de bàtxelor (TFB). Seguidament, el copríncep ha visitat els laboratoris d’infermeria, equipats amb maniquins robotitzats que permeten a l’alumnat realitzar simulacions clíniques i preparar-se per a afrontar situacions reals durant les seves estades formatives.
A continuació, ha conegut els estudis de l’àmbit de la informàtica i la recerca que es duu a terme a la Universitat d’Andorra, especialment en matèria d’intel·ligència artificial. En el marc de la visita, també ha estat obsequiat amb els llibres de la col·lecció “Campus”, que inclouen, entre d’altres, els manuals de Dret andorrà, el material didàctic dels estudis jurídics de la institució. Finalment, ha rebut la Medalla de la Universitat d’Andorra, després de signar el Llibre d’Or.
Posteriorment, el copríncep ha conegut de primera mà dos organismes de recent creació a la Universitat d’Andorra: l’Institut Universitari de Recerca en Salut (IURS) i l’Observatori d’Història, Ciència Política, Relacions Internacionals i Unió Europea (OHPI-UE).
Pel que fa a l’IURS, el seu cap, el Dr. Adrià Archilla, ha explicat que aquest nou institut representa una aposta estratègica per a promoure, a través de la recerca, la salut activa i el benestar al llarg de tot el cicle vital. Les seves principals línies de treball se centren en l’envelliment saludable, la prevenció de malalties cròniques i l’epidemiologia i salut pública. Alguns dels projectes, ja en marxa, aborden qüestions com l’esperança de vida o la relació entre els hàbits alimentaris i les malalties cròniques.
D’altra banda, la directora de l’OHPI-UE, la Dra. Montserrat Casalprim, ha destacat que l’Observatori neix amb la voluntat d’esdevenir un espai de formació, recerca i transferència de coneixement amb una clara orientació interdisciplinària. En aquest marc, ha avançat alguns dels projectes en curs, entre els quals destaquen dos bàtxelors —en Ciència Política i en Relacions Internacionals—, tres tesis doctorals en l’àmbit de la història, així com diverses conferències i simposis previstos per als propers cursos.