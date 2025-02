La Seu crea un calendari amb els esdeveniments destacats d’aquest 2025

El calendari amb els esdeveniments previstos per al 2025 (Aj. la Seu)

L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha elaborat per, primera vegada, un calendari que recull els esdeveniments més destacats que tindran lloc al municipi urgellenc al llarg d’aquest any 2025. El calendari indica els dies, i classifica per colors, els esdeveniments esportius, culturals, turístics i de promoció de la ciutat.

“Aquest calendari esdevé una eina útil, tant per a l’ajuntament com per la ciutadania, ja que dona a conèixer els diferents esdeveniments i actes que se celebren a la Seu, així com les dates i la tipologia dels mateixos, tant si són organitzats per les diferents àrees municipals com si estan organitzats per entitats i clubs”, explica Gemma Tó, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica de l’Ajuntament urgellenc.





Una trentena d’esdeveniments per a aquest 2025

Així, el calendari recull una trentena d’esdeveniments diferents, d’entre els quals destaquen la celebració del Carnaval, les Jornades Trampoline, el Festival del Joc del Pirineu, la diada de Sant Jordi, la Trobada d’Armats de Catalunya, la Mostra Intercultural, Llegendària, la Fira Consciencia’t, el Festival We Swing Pirineu, la Trobada Empresarial al Pirineu, Art a Pinyó, Competició de Robòtica, la Matinal Motera del Pirineu, el Festival Rockabilly del Pirineu (Pine Peaks), el concert inaugural, del FEMAP, el concert del Festival Set Inferns, la Trobada d’Acordionistes, el Retaule de Sant Ermengol, la Festa Major, la Diada de Catalunya, la Festa de la Gent Gran, la Fira Sant Ermengol, el Món Màgic de les Muntanyes, l’encesa de llums de Nadal, els mercats de Nadal, La Marató de TV3 o la Cavalcada de Reis.

També hi surten al calendari les diverses cites esportives que viurà enguany la Seu d’Urgell com les referents al piragüisme (la Copa Internacional Pirineus, la 2a Copa d’Espanya d’Eslàlom i Kayak Cross i la Copa Segre), i d’altres esdeveniments esportius importants com l’Escanyabocs, la Transpyr i la Cursa de Sant Silvestre.