Integra Pirineus prepara la cursa solidària ‘EmBoscada’

Cartell de la cursa solidària ‘EmBoscada’

La Fundació Privada Integra Pirineus prepara una nova activitat: una cursa solidària que s’anomenarà ‘EmBoscada’. La proposta esportiva i lúdica s’ha començat a promocionar i de moment s’ha avançat que ja té data: diumenge 27 d’abril. Des d’Integra Pirineus han explicat que en aquesta primera edició s’hi podrà participar amb dues opcions: un recorregut llarg de 9 quilòmetres i un de curt de només 3,5 quilòmetres.

De moment no s’ha concretat on seran la sortida i l’arribada, tot i que la previsió és que serà ben a prop de la Seu d’Urgell. També s’ha explicat que es vol que la cursa sigui “inclusiva”. A mesura que s’apropi la data se n’anirà donant més detalls i s’explicarà com es pot fer la inscripció.

D’altra banda, Integra Pirineus ha comunicat que des d’ara lliurarà un distintiu a totes les empreses que col·laboren en el projecte, per tal que aquestes puguin visibilitzar el seu vincle amb la fundació i la seva tasca de responsabilitat social corporativa. Des de l’entitat han reiterat que creuen en “el treball en xarxa per a contribuir a crear una societat més inclusiva, justa i compromesa” i per a “expandir les oportunitats per a les persones amb més dificultats d’accés al món laboral”.

Per això, ara volen fer “un petit reconeixement” a les empreses i institucions que ho fan possible, per exemple, oferint pràctiques formatives, reservant un lloc de feina, realitzant una visita gratuïta a les seves instal·lacions o bé firmant una carta de suport quan és necessari.





Prospecció amb les empreses

Actualment, Integra Pirineus compta amb un equip de persones que desenvolupa les tasques d’apropament i vinculació amb les empreses del territori amb la finalitat de treballar junts per a la inserció de les persones amb risc d’exclusió, discapacitat o trastorn de la salut mental. La tasca de prospecció, recorden, “és clau per a conèixer les necessitats reals dels sectors productius i treballar per a poder-hi donar resposta”, com també per a donar-la a les persones ateses. Des de la fundació recorden que segueixen oberts a obtenir més suports i que les empreses que hi estiguin interessades hi poden contactar al telèfon 973 35 29 66 o bé al correu prospeccio.alturgell@integrapirineus.com.