Al Carnaval del Pas encara li queda “metxa”

Cartell anunciador del Carnaval del Pas (Comú d’Encamp)

La vila del Pas de la Casa està immersa en els seus actes de Carnaval 2025. Les activitats van arrencar aquest divendres i també s’han anat celebrant al llarg d’avui dissabte. De fet, per a la jornada en qüestió encara hi ha previst el grup de versions VHF, a la Sala de Festes, a les 22:30 hores. I, ja de cara a la matinada de diumenge, 01:30 hores, la sessió de discjòquei amb Dj Tunyiix + Dj Vega. Serà també a la Sala de Festes. Per endavant, però, encara quedaran dos dies de Carnaval al Pas de la Casa:

Diumenge 23 de febrer

11 h Batucada La Barné Batuqué

Pels carrers del poble

12.30 h Dinar popular

Plaça de l’Església

16 h Espectacle infantil Els superherois

Sala de Festes

21 h Sopar de Carnaval, amenitzat per Carlos Yabra Mas

Restaurant 1965 Corner

23.30 h Concurs de disfresses adult

Sala de Festes

00.30 h Grup de versions Tsunami

Sala de Festes

2 a 5 h Sessió de discjòquei amb DJ Nasky

Sala de Festes





Dilluns 24 de febrer

11 h Espectacle itinerant Papaya Jam

Pels carrers del poble

15 h Cinema familiar amb la projecció de ‘Mavka, Guardiana del Bosc’.

Sala de Festes

19.45 h Despenjada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes

Plaça de l’Església

20.15 h Espectacle de foc Manos de fuego

Plaça de l’Església

20.30 h Judicis i cremada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes

Plaça de l’Església

20.45 h Sardinada popular

Plaça de l’Església

21.30 h Traca de fi de festa

Plaça de l’Església