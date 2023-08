La Seu: Copa del Món de Canoa Eslàlom i Caiac Cross

Jessica Fox, campiona olímpica de C1, en un entrenament al Parc del Segre aquesta setmana (@RaftingParc / RàdioSeu))

El Parc Olímpic del Segre ja viu l’ambient de la Copa del Món ICF de Canoa Eslàlom i Caiac Cross, quan resta just una setmana perquè comenci la competició. De fet, alguns dels equips ja han arribat a la Seu d’Urgell per a habituar-se al canal i tenir més opcions de bons resultats a la prova, que serà la quarta i penúltima del circuit mundial 2023.

Des de l’organització, aquest dijous, han confirmat el nombre d’inscrits, que si no hi ha canvis d’última hora serà de fins a 326 palistes, que representen 41 països. Entre ells hi ha bona part dels millors piragüistes d’aigües braves del planeta, tenint en compte que estan en joc una part dels últims punts de la Copa del Món d’enguany i que, a més a més, molts equips ja estan començant a determinar quins seran els seus representants als Jocs Olímpics de París 2024, que se celebraran d’aquí a tot just onze mesos i que, per primer cop, inclouran la disciplina de caiac cross.

Així, per exemple, entre les seleccions que ja són aquesta setmana a la Seu hi ha la d’Austràlia, que compta novament amb la vigent campiona olímpica de C1 femení i vuit vegades campiona de la Copa del Món, Jessica Fox, a més d’altres palistes destacats com Lucien Delfour i Noemie Fox.





Dimecres, la cerimònia inaugural

A més de la competició, que es desenvoluparà des del dijous 31 d’agost i fins el diumenge 3 de setembre, prèviament veïns i visitants també podran presenciar la cerimònia inaugural, que se celebrarà dimecres vinent dia 30 al vespre (20.00 hores) a la plaça de Catalunya, segons ha comunicat el Ràfting Parc. L’acte, que és obert a tothom, es farà a l’escenari habilitat aquests dies per la Festa Major i comptarà amb la presència de tots els atletes que competiran al canal olímpic a partir del dia següent. A banda de la desfilada, també hi haurà la participació del Grup de Diables de l’Alt Urgell i de la Colla de Geganters i Grallers de la Seu d’Urgell.

La Copa del Món 2023 va arrencar al començament de juny, amb la primera prova a Augsburg (Alemanya), i les setmanes següents es va disputar la segona competició, a Praga (Txèquia), i la tercera, a Ljubljana i Tacen (Eslovènia). Després d’una pausa de dos mesos, ara els resultats finals es decidiran amb aquesta quarta prova a la Seu i amb les finals, que enguany tindran lloc del 5 al 8 d’octubre a Vaires-sur-Marne, la població de la perifèria de París que acollirà la competició olímpica del 2024.