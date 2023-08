Adrien Boichis i Ronja Blöchlinger, primers guanyadors a Pal Arinsal

Podi U23 de cross-country short-track (XCC). Foto: Pal Arinsal

La Copa del Món de BTT de Pal Arinsal ha viscut avui dijous la primera jornada de competició amb les curses U23 de cross-country short-track (XCC) i les classificatòries júnior de descens. Ambdues proves han permès assaborir un tast de l’emoció que s’espera aquests dies a l’estació massanenca, amb màxima igualtat fins a la línia de meta, especialment pel que fa a les curses d’XCC.

De fet, la categoria femenina, s’ha decidit en la photo-finish entre la suïssa Ronja Blöchlinger i la neozelandesa Samara Maxwell després de set voltes molt ajustades al circuit d’1,1 quilòmetres. Finalment, ha estat Blöchlinger qui s’ha imposat a Maxwell en l’esprint final i s’ha endut el triomf (18’36’’), mentre que la també suïssa Noëlle Buri ha completat el podi femení travessant la línia de meta a 20 segons de les dues primeres.

Amb aquest triomf, Blöchlinger manté la ratxa d’aquest any en XCC, disciplina en la qual ha guanyat les cinc proves de les World Series realitzades fins al moment, i d’aquesta manera amplia el seu domini en la classificació general amb 625 punts, pels 435 de la danesa Heby Sofie Pedersen, quarta en la cursa d’avui.

El triomf en U23 masculí també s’ha decidit en la recta final amb el francès Adrien Boichis (20’37’’) imposant-se al nord-americà Riley Amos. De fet, ha estat el segon qui ha liderat bona part de la cursa, que ha constat de nou voltes, especialment en els darrers girs, però el grup líder s’ha mantingut molt compacte en tot moment i Boichis ha posat una marxa més en la darrera volta per a endur-se el triomf amb dos segons de marge a Amos. El brasiler Alex Junior Malacarne ha completat el podi després de creuar la meta a 9 segons del guanyador, just un segon per davant del suís Luke Wiedmann, que ha estat quart.

Boichis ha sumat a Pal Arinsal el tercer triomf de la temporada en short-track i ha ampliat, així, el seu lideratge en la general de la disciplina, en la qual acumula 555 punts, per davant del canadenc Carter Woods, que avui dijous ha estat cinquè (405 punts).

Pel que fa al descens júnior, el nord-americà Ryan Pinkerton ha encapçalat la llista dels 25 primers classificats que s’han assegurat una plaça per a la final de demà divendres gràcies a la seva baixada de 2’50’’541, la més ràpida d’entre els júniors. En categoria femenina, la més ràpida ha estat la colombiana Valentina Roa, amb un registre de 3’32’’436 amb el qual ha liderat la llista de les 10 corredores que demà es disputaran el triomf final.

Els plats forts de la Copa del Món de BTT de Pal Arinsal comencen demà divendres amb la disputa de les classificatòries de descens i les finals Elit de cross-country short-track (XCC), tant masculines com femenines, així com les finals de descens júnior, amb els 25 i 10 millors riders masculins i femenines, respectivament, d’avui. En aquest sentit, l’organització ha remarcat novament la recomanació de l’ús del transport públic per a viure les proves en directe, i ha recordat que tota la informació relativa a la logística es pot trobar a la web https://palarinsalworldcup.com/.