Arinsal, epicentre de les accions per a rebre La Vuelta

La parròquia de la Massana ja espera La Vuelta (Eduard Comellas)

El Comú de la Massana ha organitzat una festa a Arinsal per a viure l’arribada de la tercera etapa de La Vuelta a España, el dilluns dia 28 d’agost, i que tindrà la meta a l’estació. Les accions es concentraran al poble i, més concretament, a les Berques d’Arinsal.

És molt important recordar que la carretera s’anirà tallant de forma progressiva a partir de les 15 hores. La recomanació principal és pujar fins a Arinsal amb transport públic o bicicleta, a les 14 hores, i passar-hi tota la tarda, fins que es torni a obrir, cap a les 18 hores.

“Recomanem a tothom que vulgui viure al màxim La Vuelta que pugi a Arinsal en bus o bicicleta. L’ideal és pujar a dinar als establiments d’Arinsal, que de nou juguen el joc per a ambientar la festa amb la decoració de les seves terrasses i propostes gastronòmiques”, explica el conseller de Turisme, Comerç i Dinamització, Josep Maria Garrallà.

Les persones que pugin a animar els corredors rebran una samarreta vermella (el color corporatiu de la Vuelta) fins exhaurir existències. Igualment, es demana a tothom que porti roba i gorres vermelles, per a ambientar al màxim la festa.

La Vuelta té un fort impacte mediàtic i es retransmet des d’un canal internacional, amb imatges de la cursa i també aèries. Per això, s’instal·larà una macrobandera d’Andorra, just darrere el pumptrack, amb la imatge de La Vuelta 2023 i lones promocionals de la Massana i Andorra, per on estaran pedalant desenes de ciclistes, amb samarretes vermelles. També es repartiran aplaudidors amb els colors de la bandera andorrana, per a fer molt soroll durant el pas dels ciclistes.

“Volem aprofitar la repercussió que té aquest esdeveniment per a remarcar que la Massana és la parròquia de la bicicleta en totes les seves modalitats. Per això hem triat aquesta localització per a fer la festa, on tant els infants com els adults poden gaudir del circuit de bmx i del pumptruck. Visualment serà fantàstic veure passar els ciclistes de La Vuelta mentre roden desenes de bicicletes pels circuits”, explica Garrallà.





Promoció de la música del país

La gent que pugi a Arinsal a viure La Vuelta també podrà gaudir del concert del grup andorrà Antònies Darkness, que combina el pop-rock amb melodies folk. La banda es va formar fa cinc anys a Canillo. Els tres membres originals -Santi Casas, Jordi Casamajor i Alain Bonell- són ensenyants de l’escola andorrana d’aquesta parròquia i, justament, el nom és un homenatge a la directora del centre, Antònia Darnés, que des de l’inici ha donat un suport incondicional al grup.

El grup va encetar el seu repertori amb peces de rock revisades amb una visió més acústica i folk, però poc a poc ha anat introduint composicions pròpies. També ha canviat la composició inicial del grup ja que el bateria Steve Cummins ha substituït Casamajor i, des de mitjans 2020, s’ha a incorporat el violinista Marc Garcés.

El concert començarà a les 15.30 hores, i el públic podrà escoltar “Mil aromes”, un tema concebut com a felicitació de Nadal, tot i que transporta a l’essència, colors i sentiments de les reunions familiars al voltant d’una taula.

També oferiran composicions pròpies com “Buscador de tresors”, “Senyor Juliol”, o “Mai més dolor”, que formaran part del seu àlbum de debut, previst que es publiqui cap a inicis del 2024.

“En totes les accions que fem des del Comú de la Massana volem potenciar els grups musicals andorrans, per a donar a conèixer el seu talent i mostrar la qualitat de la música produïda al país”, explica Garrallà.

A més, també hi haurà un berenar amb coca i xocolata, per a rebre els corredors amb energia. Des d’Arinsal, qui vulgui pujar fins a l’estació, podrà fer-ho amb el telecabina d’Arinsal o el telecadira Josep Serra, que seran gratuïts de les 9 a les 21 hores.