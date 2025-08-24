Motorista traslladat a l’hospital a causa d’un accident a Encamp

Roda d'una moto accidentada
Una imatge d’arxiu de la roda d’una moto accidentada (arxiu)

El conductor d’una motocicleta amb matrícula espanyola i no resident al Principat d’Andorra va resultar ferit aquest dissabte al vespre en un accident de circulació al punt quilomètric 6,100 de la carretera general número 2 (CG-2), a la parròquia d’Encamp. Segons assenyalen fonts policials, l’home va haver de ser traslladat a l’hospital per a rebre atenció sanitària a causa de les ferides patides en l’incident viari.

El mateix servei de l’ordre assenyala que en l’esmentat sinistre de trànsit no es va veure implicat cap altre vehicle. 

