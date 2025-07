La represa del cabal comunitari centra la reunió del Pacte d’Estat per a l’Acord d’associació

Els membres del Pacte d’Estat per a l’Acord d’associació, aquest dijous (SFGA)

L’última sessió del Pacte d’Estat per a l’Acord d’associació entre Andorra i la UE ha abordat els treballs de preparació de la represa del cabal europeu inclòs en l’Acord, un element central en cas que l’Acord sigui aprovat. La Secretaria d’Estat per a les Relacions amb la UE treballa des de fa mesos en els procediments que es podrien dur a terme per a plasmar en el dret nacional les normes europees que deriven de l’Acord d’associació. Aquesta tasca, que s’ha fet després d’analitzar les experiències d’altres països i treballar amb els experts implicats, s’ha presentat aquest dijous al Pacte d’Estat i es compartirà, a la tardor, amb el Consell General.

Pel que fa a la incorporació de les normes europees que conformen el cabal històric, s’ha presentat un primer esborrany del calendari i de la metodologia prevista, incloent el nombre de noves lleis que caldria redactar. En total el cabal històric el conformen 3.983 referències normatives. Tenint en compte que una norma europea no correspon a un tràmit parlamentari, que un percentatge important ja estan incorporades en l’ordenament jurídic andorrà per la via d’altres lleis o acords internacionals i que una nova llei pot agrupar diversos actes normatius, l’anàlisi efectuat preveu que serien necessàries menys de 50 lleis de nova creació, la qual cosa sembla plenament assumible.

D’altra banda, s’ha explicat com funcionaria el mecanisme d’incorporació dinàmica de noves normes europees a partir de l’entrada en vigor de l’Acord. Aquest procés, informatitzat a través d’una eina de gestió de processos, preveu espais d’intercanvi i consulta amb els diferents actors implicats en totes les fases. Aquesta operativa permetria una millor participació en la fase de “decision shaping” de la UE, garantint la implicació de tots els actors i facilitant la incorporació i l’adaptació de les normes europees a la realitat andorrana.

Un cop tancada la proposta de represa del cabal en el marc del Pacte d’Estat, el Govern la portarà de nou al Consell General, amb qui ja es va treballar inicialment, per a presentar la proposta actual i incorporar les observacions i aportacions dels parlamentaris.

Finalment, i com és habitual, en la reunió del Pacte d’Estat el Govern també ha actualitzat la informació sobre l’estat d’avançament del projecte i de les diferents reunions bilaterals mantingudes en les darreres setmanes, temes en els quals es preveuen poques novetats durant els mesos d’estiu.