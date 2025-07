Medi Ambient adjudica la redacció del projecte per a desplegar nous camins verds entre Encamp i Canillo

Les autoritats recorrent el tram de via verda inaugurat el passat 21 de juliol, a Encamp (SFGA)

Després de la inauguració del tram de via verda a l’interior de la parròquia d’Encamp, el Govern continua avançant per a desplegar la segona fase del Pla sectorial d’infraestructures verdes d’Andorra (PSIVA) que discorre entre Encamp i Canillo, fins arribar a Incles i Envalira. Aquest pla té la voluntat d’unir a través de camins verds totes les parròquies, des de Sant Julià de Lòria fins a Ordino i Canillo, passant per la vall central. Aquest camins afavoreixen el gaudi de la ciutadania i la sostenibilitat, amb espais per a caminar sense trànsit.

El Govern ha adjudicat els treballs de redacció del projecte i direcció de les obres de la construcció del Pla Sectorial d’Infraestructures Verdes d’Andorra – Fase 2 a l’empresa Euroconsult. Aquesta adjudicació permet que tota la definició dels camins que encara queden per desenvolupar en aquesta fase es puguin fer amb la mateixa empresa, que anirà desenvolupant els projectes concrets a demanda del Ministeri, d’acord amb els comuns concernits. Un dels primers trams del camí que es preveu desenvolupar, i per tant licitar-ne les obres de millora, és el comprés entre el Torrent Pregó i el poble de Prats. Aquest nou tram permetrà avançar en les tasques de consolidació dels camins verds en aquesta zona, que es coordinaran amb el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports.

Amb el desplegament del PSIVA s’assoleix l’objectiu de disposar d’una xarxa d’infraestructures verdes a tot el territori que connecti els nuclis urbans amb les zones naturals. La xarxa de camins s’inspira en l’Estratègia nacional del paisatge d’Andorra (ENPA), un treball que respon a l’objectiu de valorar els béns més preuats; els paisatges naturals i rurals, i el llegat històric i cultural i de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i la sostenibilitat ambiental del territori andorrà.