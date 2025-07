Bona entesa entre la ministra de Presidència i l’alcalde de la Seu per a abordar els reptes conjunts

Joan Barrera i Conxita Marsol (SFGA)

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, s’han reunit aquest dijous per a tractar els temes d’actualitat en comú. La trobada s’ha produït en un clima de respecte mutu que honora la llarga tradició de relació entre els respectius territoris. Les dues parts han coincidit en la bona predisposició al diàleg.

Durant la reunió les parts han abordat reptes conjunts, com les infraestructures de comunicació, l’accés a l’habitatge i la migració, així com les relacions econòmiques. En aquest sentit, cal destacar l’interès comú en la creació d’una àrea econòmica de valor afegit a l’Alt Urgell com a element dinamitzador de la regió Pirineus i que contribuirà a mantenir fixades en el territori persones amb talent, al mateix temps que n’atraurà de nou.

Marsol i Barrera s’han felicitat pel fet que avui s’hagi conegut que s’han aconseguit els fons POCTEFA, necessaris per a avançar en l’estudi de connexió ferroviària entre les capitals d’Andorra i de l’Alt Urgell. La infraestructura permetria complementar la connectivitat ja existent a través de l’Aeroport Andorra-La Seu, en el qual es treballa per a assolir una nova línia regular amb França que complementi les ja existents amb Madrid i Palma, a més de les línies no regulars.

Per part de la Seu d’Urgell, s’ha posat sobre la taula la preocupació per l’arribada de treballadors procedents d’Andorra a la ciutat, generant així tensions a diferents serveis. Durant la reunió, l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha posat de manifest la necessitat de treballar conjuntament entre administracions per tal d’evitar al màxim possible la presència de persones en situació irregular que causen tensions no desitjades a la ciutat de la Seu d’Urgell i la seva comarca.

Per la seva part, la ministra de Presidència ha recordat les mesures implementades pel Govern d’Andorra per a incrementar els controls fronterers i els controls interns, alhora que ha compartit l’evolució del nou parc públic d’habitatge de lloguer a preu assequible que a finals d’aquest 2025 ja disposarà de 200 pisos d’un total de 500 que s’estan construint i que seran una realitat el 2027. També ha posat de relleu l’esforç que ha suposat l’aprovació de la Llei del creixement sostenible i el dret a l’habitatge que, entre altres mesures, limita la inversió estrangera immobiliària i actua sobre el parc de pisos buits i dels apartaments turístics per a afavorir l’increment de l’oferta d’habitatge de lloguer.

Les dues parts han coincidit a destacar el rol d’Andorra com a pol econòmic per a la Seu i l’Alt Urgell, i a posar en valor les més de 1.800 persones transfrontereres, treballadors d’alt valor afegit, que cada dia venen a Andorra des de l’Alt Urgell per a treballar, “ensenyar als infants a les escoles, atendre els pacients a l’hospital, portar la comptabilitat, atendre els clients de les botigues, o gestionar negocis i serveis; persones que formen part del teixit productiu d’Andorra i del seu èxit”.

Tant Marsol com Barrera han coincidit a subratllar la col·laboració mútua del teixit socioeconòmic regional que suposa l’àrea comuna de la Seu d’Urgell i Andorra, “un model que cal mantenir i gaudir com un bé valuós que no es pot fer malbé sota cap concepte”. El clima de col·laboració institucional i amistat mil·lenària entre ambdues societats, han destacat, ha de prevaldre per damunt de tot.

L’alcalde ha sol·licitat que s’estudiïn canvis en la normativa que no perjudiquin a cap dels dos territoris, mentre que la ministra Marsol, de la seva banda, ha explicat que el Govern d’Andorra ja està treballant en aquests aspectes i analitza solucions com l’aplicació d’un sistema de contractació en origen, així com també ha assenyalat que mitjançant la Llei del creixement sostenible s’ha restringit la figura del treballador desplaçat només a persones que treballen per a empreses establertes a països comunitaris.

D’altra banda, també ha posat en valor la creació, des del passat desembre, del Grup de treball sobre reptes fronterers; marc on es donarà continuïtat a aquest diàleg. Conxita Marsol també ha explicat que Andorra està negociant un acord amb la UE per a la gestió de fronteres que permetrà un major control del flux migratori.