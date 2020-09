La Policia realitza 65 controls i constata 25 infraccions durant la campanya als entorns de les escoles

El Cos de Policia ha realitzat, del 9 al 22 de setembre, una campanya especifica coincidint amb l’inici del nou curs escolar als entorns de les escoles del Principat per detectar el transport incorrecte dels infants i conscienciar els conductors en la necessitat de corregir determinades actituds indegudes en la conducció.

Durant la campanya s’han efectuat 65 controls i s’han constatat un total de 25 infraccions, sobre els aspectes controlats durant aquesta campanya. Així, s’han imposat 3 sancions per transportar persones en llocs no previstos o de forma indeguda, 21 sancions per circular sense el distintiu d’ITV en vigència i 1 sanció per circular amb pneumàtics en mal estat.

Així mateix, en el decurs d’aquests controls també s’han constatat i sancionat 13 infraccions alienes a la present campanya: 1 sanció per avançament indegut, 6 sancions per circular sense portar cordat el cinturó de seguretat, 3 sancions per no respectar la senyalització horitzontal de la calçada, 1 sanció per no presentar el permís de conduir malgrat tenir-lo, 1 sanció per conduir vehicle andorrà amb permís conduir estranger sent resident de més de 6 mesos i 1 sanció per no tenir contractada una pòlissa d’assegurança.

El Cos de Policia ha fet publiques aquestes dades mitjançant un comunicat en el marc de la seva política de reduir la sinistralitat a les carreteres i garantir una millor seguretat per als conductors i els vianants.