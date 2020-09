Domini andorrà en l’edició més difícil del Ral·li d’Andorra Històric

L’equip format per Joan Carrancà-Sònia Carrancà (BMW 325iX) ha aconseguit una gran victòria en el 49 Ral·li d’Andorra Històric, prova de regularitat per a automòbils clàssics organitzat per ACA Esport, la divisió esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra. Si bé el triomf d’aquest equip format per pare i filla ha estat clar, les alternatives per a ocupar les diferents posicions del cap de cursa han estat constants, en molt bona part degut a les difícils condicions a les quals els participants han hagut de fer front durant el dissabte. Aquesta és la primera victòria cent per cent andorrana des que el Ral·li d’Andorra Històric està reservat a regularitat per a vehicles clàssics.

71 van ser els cotxes que finalment van prendre la sortida el dissabte, mentre que 61 han aconseguit classificar-se avui diumenge. Andorra la Vella ha estat un any més l’epicentre de la prova i tornarà a ser-ho pel 2021, quan es compleixi mig segle de vida del ral·li nacional andorrà. Només iniciar-se la prova, les prediccions de pluja no van trigar a complir-se i si bé el ral·li va començar amb bon temps el plugim constant, la boira a la part alta dels ports de muntanya i fins i tot algunes zones amb el pis cobert amb fullaraca, van convertir l’asfalt dels trams en pistes lliscants sobre les quals era difícil córrer i al mateix temps complir les mitjanes establertes.

A Canòlich, primer tram, Albert i Cristian Parrilla (BMW) aconseguien la menor puntuació i se situaven com a primers líders del ral·li, però pràcticament amb els mateixos punts que Santacreu-Santacreu (Opel) i Català-Esquerra (Peugeot). Era només el començament, la situació es va anar complicant i en el segon tram, Canillo, emergia amb força la família Carrancà, Joan i la seva filla Sònia (BMW) en primer lloc i Josep i la seva filla Alicia (VW), en segon lloc. El ral·li anava agafant ritme i en el tercer tram, Anyós, amb boira tancada i la pista molt relliscosa, veia com Joan Carrancà-Sònia Carrancà sabien treure el millor partit de la seva mecànica 4×4 per a marcar el millor temps, amb l’altre tàndem familiar mantenint-se en el lideratge del ral·li.

En el segon gir a aquests tres trams, a la pluja i condicions climatològiques adverses s’afegia gradualment l’entrada de la nit. Els Carrancà del BMW 325iX van demostrar la seva eficàcia en aquestes condicions marcant les millors puntuacions durant tota la volta i a més amb una clara diferència, finalitzant l’etapa com a sòlids líders amb 121 punts per davant dels Carrancà del VW Golf GTI, de 152 punts sobre Kini Muntada-Román de Amaya (Porsche 911) i de 217 punts per davant de Laurent Carola-Camille Riere (Peugeot 205 GTI).

El diumenge començava el dia amb sol i les condicions de les carreteres eren radicalment diferents a les del dia anterior, encara que va prosseguir el domini impertorbable dels Carrancà, que acabaven tots quatre trams en la primera posició, dos cops cada cotxe, i entraven en la meta d’Andorra la Vella com a grans triomfadors del ral·li.

L’Automòbil Club d’Andorra definirà a partir d’ara la que serà 50 edició del Ral·li d’Andorra Històric, que es disputarà al setembre de 2021. Aquest any 2020 i per al dia 20 de desembre, ACA Esport té convocat l’Andorra Winter Rally, prova també de regularitat per a clàssics però sobre gel i neu.