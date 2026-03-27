La Policia investiga l’origen i les causes de l’incendi a la fàbrica d’Aigües d’Arinsal juntament amb Bombers i Indústria

Més d’una trentena d’efectius de la Policia han intervingut des de dimecres al vespre donant suport als Bombers durant les tasques d’extinció de l’incendi que s’ha declarat en l’antiga fàbrica d’Aigües d’Arinsal i que ha cremat durant la nit i la matinada de dijous amb molta virulència i amb complicacions derivades de les fortes ràfegues de vent.
La Policia s’ha encarregat d’assegurar la zona i ha ajudat en l’evacuació de les persones allotjades en un hotel i uns apartaments propers a l’edifici afectat. A més, hi ha desplaçat l’equip de Mitjans Aeris per posar el dron policial al servei del dispositiu.
Un cop apagat, la Policia iniciarà una investigació conjuntament amb els Bombers i el Departament d’Indústria per a determinar l’origen i les causes del foc.
L’incendi també ha afectat la circulació per la CG-5, que s’ha hagut de tallar a l’altura de la zona afectada. Per tal de facilitar el pas, s’han organitzat combois per a permetre la circulació en moments puntuals.
Protecció civil, a més, ha fet públics una sèrie de consells preventius per als veïns com evitar els desplaçaments a peu per la zona afectada, reduir les sortides a l’exterior, mantenir les portes i finestres tancades per a evitar l’entrada de fum i respectar els talls de carretera.
La coordinació i professionalitat dels cossos d’emergència i la resta d’institucions implicades és clau en la gestió de situacions d’aquesta magnitud.