La figura de Pompeu Fabra protagonitza el Dia mundial de la poesia, a Encamp

La sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp va acollir ahir al vespre el Dia mundial de la poesia amb una proposta cultural que s’ha presentat per primera vegada a Andorra: la representació del monòleg Pompeu Fabra: jugada mestra!, interpretat per l’actor Òscar Intente i dirigit per Maria Pla.
L’acte es va iniciar amb les intervencions de la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, i de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i va incloure la lectura del poema “Foc d’ocell”, de Blai Bonet, així com un recital de poesia amb participants del programa Voluntariat per la llengua i alumnes del col·legi María Moliner.
La ministra de Cultura, Joventut i Esports del Govern d’Andorra, Mònica Bonell, va posar en valor el fet que els encarregats de recitar els poemes premiats al 28è Concurs de poesia són els aprenents del Voluntariat per la llengua i els alumnes del col·legi Maria Moliner. “Sabem que recitar un poema en una llengua que esteu aprenent no és gens fàcil, i des d’aquí us vull felicitar per la vostra implicació i pel vostre interès a prendre part en aquesta celebració. Una llengua es manté viva gràcies als seus parlants, i sou els nous parlants els que contribuïu a fer-ho possible”.
La cònsol major, Laura Mas, es va afegir a les felicitacions de la ministra cap als voluntaris per la llengua i va recordar la importància de “fomentar la lectura i defensar la llengua des dels gestos més quotidians”. Mas va recitar el poema escollit per a la commemoració d’enguany on el tema central era la llibertat.
La segona part de l’acte va estar protagonitzada per Pompeu Fabra: jugada mestra!, que amb una posada en escena original, va fer una aproximació singular a la figura de Pompeu Fabra, establint un paral·lelisme entre l’esport i la llengua. A través d’aquesta metàfora, el muntatge destaca la importància de les normes com a element imprescindible tant en el joc com en la construcció d’una llengua compartida. Així mateix, l’obra dona a conèixer alguns dels fets de la biografia de Pompeu Fabra amb Andorra, com per exemple, la redacció del seu testament.
Vestit com un tennista de principis del segle XX, el personatge interpretat per Òscar Intente va conduir el públic per un recorregut amè i divulgatiu sobre la tasca de Fabra com a “àrbitre” del català modern. L’obra reivindica el seu paper clau en l’establiment de la normativa, la gramàtica i el diccionari que han permès la normalització i l’ús cohesionat de la llengua catalana en tots els àmbits.
El relat escènic s’ha enriquit amb referències i textos de figures destacades com Josep Pla, Salvador Espriu, Carles Riba, Joan Coromines, Joan Fuster o Pere Quart, que han contribuït a posar en valor la transcendència del llegat de Fabra en la cultura catalana contemporània.
El Dia mundial de la poesia va finalitzar amb una bona acollida per part del públic, que va destacar especialment la capacitat de l’espectacle per a apropar la figura de Pompeu Fabra a la ciutadania.