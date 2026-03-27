Els imprescindibles per al teu oasi de calma al jardí

Convertir el jardí en un espai de calma no requereix grans reformes, sinó una selecció acurada d’elements que convidin a aturar-se, respirar i gaudir del moment. Un racó amb seients còmodes, envoltat de verd i amb petits detalls pensats per al confort pot transformar completament la manera com vivim l’exterior, fent-lo molt més acollidor i personal.
Un bon seient és la base de qualsevol oasi de tranquil·litat. Un banc o una cadira amb estructura lleugera, però resistent, permet crear un punt de descans estable i agradable. Si s’hi afegeixen coixins tous i algun teixit càlid, la sensació de confort augmenta de seguida, fent que vingui de gust seure-hi encara que sigui només uns minuts. Els tèxtils, a més, aporten color i textura, i ajuden a trencar amb la fredor dels materials metàl·lics o de pedra.
Tenir una petita superfície de suport a prop és un altre detall que marca la diferència. Una tauleta auxiliar permet deixar-hi un llibre, una tassa de te o algun objecte decoratiu sense haver de moure’s del lloc. Aquest element, aparentment senzill, reforça la idea de racó pensat per a quedar-s’hi una estona, no només per a fer una pausa ràpida. També pot servir per a col·locar-hi una planta petita o una espelma, afegint encara més calidesa a l’ambient.
Les plantes són, sens dubte, l’ànima d’un espai de relaxació al jardí. Les enfiladisses, els arbustos florits o les plantes en test col·locades estratègicament creen una sensació de refugi natural.
