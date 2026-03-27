Els imprescindibles per al teu oasi de calma al jardí

Un home gaudint de la tranquil·litat de la natura
Un home gaudint de la tranquil·litat de la natura (AMIC)

Convertir el jardí en un espai de calma no requereix grans reformes, sinó una selecció acurada d’elements que convidin a aturar-se, respirar i gaudir del moment. Un racó amb seients còmodes, envoltat de verd i amb petits detalls pensats per al confort pot transformar completament la manera com vivim l’exterior, fent-lo molt més acollidor i personal.

Un bon seient és la base de qualsevol oasi de tranquil·litat. Un banc o una cadira amb estructura lleugera, però resistent, permet crear un punt de descans estable i agradable. Si s’hi afegeixen coixins tous i algun teixit càlid, la sensació de confort augmenta de seguida, fent que vingui de gust seure-hi encara que sigui només uns minuts. Els tèxtils, a més, aporten color i textura, i ajuden a trencar amb la fredor dels materials metàl·lics o de pedra.

Tenir una petita superfície de suport a prop és un altre detall que marca la diferència. Una tauleta auxiliar permet deixar-hi un llibre, una tassa de te o algun objecte decoratiu sense haver de moure’s del lloc. Aquest element, aparentment senzill, reforça la idea de racó pensat per a quedar-s’hi una estona, no només per a fer una pausa ràpida. També pot servir per a col·locar-hi una planta petita o una espelma, afegint encara més calidesa a l’ambient.

Les plantes són, sens dubte, l’ànima d’un espai de relaxació al jardí. Les enfiladisses, els arbustos florits o les plantes en test col·locades estratègicament creen una sensació de refugi natural.



