El Sindicat de Personal Adscrit a l’Administració General (Sipaag), davant de les mesures adoptades per gestionar la situació de crisi causada per la pandèmia de la COVID-19, vol declarar el suport incondicional a les institucions.

“Pensem que en un context com el que tenim, que ens afecta a escala no només nacional sinó també global, cal que estiguem a l’altura de les circumstàncies i col·laborem com a treballadors responsables en l’organització dels nostres departaments i, si escau, en altres tasques que no siguin les pròpies dels nostres llocs de treball”, manifesta el comunicat del Sipaag.

Com que la situació evoluciona i canvia molt ràpidament, “hem de fer un esforç d’adaptació a les necessitats de les administracions per donar un bon servei a la ciutadania i, en general, al nostre país”. Per això demana als treballadors públics estar “disponibles i disposats a assumir les tasques extraordinàries que calguin, ja sigui amb l’organització de feina presencial, ja sigui amb els torns que es puguin establir per fer teletreball”. El sindicat posa l’exemple de “la implicació de moltes companyes i companys en l’organització del nou servei d’atenció telefònica al 188”, i apunta que hi haurà d’altres necessitats que caldrà anar resolent. En aquest punt, el Sipaag “us encoratgem a estar a l’altura de les circumstàncies si se us requereix col·laboració. Ens consta que molts ja us heu ofert abans que ningú us ho demanés, i us agraïm la bona disposició”.

“En aquest moment tan difícil, com també en d’altres en què calgui, hem d’estar a punt per treballar pel bé i l’interès generals”, acaba el comunicat, en el que el Sipaag aprofita per “traslladar el nostre suport a tots els treballadors i treballadores del sector públic i privat en aquesta crisi”.