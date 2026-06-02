La Policia d’Andorra participa en la 1a reunió del nou projecte IBERVIAPOL, la Xarxa Iberoamericana de Policies de Trànsit

La Policia d’Andorra ha participat, el passat mes de maig, en la primera reunió del projecte IBERVIAPOL. Una trobada que s’ha organitzat entre Madrid i l’Escola de Trànsit de la Guàrdia Civil amb seu a Mèrida per a constituir i impulsar la Xarxa Iberoamericana de Policies de Trànsit. Aquest nou organisme ha nascut per a posar el focus en la seguretat viària com a repte global, un objectiu que requereix solucions compartides.
És per aquest motiu que policies de trànsit de diferents forces i cossos de seguretat de països iberoamericans s’han congregat a la capital espanyola i a Mèrida per a intercanviar experiències i coneixements en la matèria. La Policia andorrana ha estat convidada per l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil i ha estat el sergent major i cap del Grup d’Investigació d’Accidents de Trànsit i del Grup Motoritzat de Trànsit de la Policia, Francesc Povedano, qui ha representat el Cos en aquesta primera trobada.
Aquest projecte, que vol ser un espai àgil de coordinació estratègica, comporta la unió i la cooperació entre cossos policials que treballen per a unes carreteres més segures amb la voluntat de construir un enfocament unificat que permeti enfortir la seguretat viària a través de la col·laboració internacional i la formació.
Així, la xarxa IBERVIAPOL promourà l’intercanvi d’informació i bones pràctiques en qüestions operatives i accions preventives, la capacitació, el desenvolupament de protocols i estàndards compartits en intervencions per accidents de trànsit, el foment de projectes pilot i eines tecnològiques orientades a la modernització del treball policial i la promoció de campanyes de conscienciació.
Amb la creació d’aquest nou projecte, la Policia d’Andorra suma una eina més als esforços i el compromís que té la institució en la reducció de la sinistralitat i la millora de la seguretat a la xarxa viària del Principat.
La resta de països que, de moment, s’han sumat a la iniciativa són l’Argentina, el Brasil, Xile, Colòmbia, Costa Rica, l’Equador, Espanya, Panamà, Portugal, la República Dominicana i l’Uruguai.