La UHA impulsa la primera jornada professional dedicada a les governantes d’hotel

La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) organitza el proper 17 de juny la primera jornada professional específica per a governantes d’hotel del Principat, sota el lema “Liderar per Transformar”, una iniciativa que neix amb la voluntat de reconèixer, visibilitzar i reforçar el paper estratègic d’aquestes professionals dins la indústria hotelera. L’esdeveniment tindrà lloc entre les 16.00 i les 20.00 hores, a l’Hotel Comtes d’Urgell d’Escaldes-Engordany i reunirà governantes, responsables de pisos i professionals vinculades a la gestió hotelera en una jornada de formació, intercanvi d’experiències i networking.
La figura de la governanta és fonamental per a garantir la qualitat del servei, la satisfacció dels clients i la reputació dels establiments hotelers. Tot i que sovint desenvolupa la seva tasca lluny dels focus, és una de les peces clau en el funcionament diari dels hotels i en l’assoliment dels estàndards d’excel·lència que exigeix el sector.
Amb aquesta jornada, la Unió Hotelera d’Andorra vol oferir un espai de creixement professional adaptat als nous reptes que afronta el departament de pisos, abordant qüestions tan rellevants com el lideratge d’equips, la digitalització dels processos, la sostenibilitat o l’ergonomia i el benestar laboral.
El programa comptarà amb la participació de reconeguts experts i professionals del sector hoteler nacional i internacional, entre els quals destaquen representants d’ICTET Institute, ASEGO ( Associació Espanoyla de Governantes d’Hotel ), Grupo DINO, TTS i Lleixiu l’Andorrana, que compartiran coneixements, experiències i casos pràctics d’èxit.
Entre les ponències previstes s’abordaran temes com el lideratge conscient, el paper estratègic de la governanta en l’experiència de l’hoste, les eines tecnològiques aplicades al housekeeping, la sostenibilitat en les operacions hoteleres i la prevenció de lesions mitjançant una millor ergonomia en el lloc de treball.
Segons la Unió Hotelera d’Andorra, aquesta iniciativa representa una oportunitat única per a continuar professionalitzant una funció essencial dins dels establiments hotelers associats a l’entitat i per a crear una comunitat de professionals que comparteixin coneixement, bones pràctiques i experiències.
La jornada és gratuïta i les places són limitades.
Més informació i inscripcions: uhotelera@uha.ad.