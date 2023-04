La necessitat de noves metodologies d’estudi

Una formació en màrqueting digital, un bootcamp a Catalunya (AMIC / cedida)

Gràcies a la col·laboració viva que tenim amb les empreses hem pogut observar que la funció de màrqueting està, cada vegada més, condicionada per l’entorn tecnològic creat principalment per les líders tecnològiques GAMMA (Google, Amazon, Microsoft, Meta i Apple).

Una conseqüència d’aquest entorn tecnològic és que les habilitats en Performance Màrqueting, Automatització, E-commerce i Analytics s’han convertit en indispensables per a tenir una posició competent en les professions relacionades amb el màrqueting. I, una altra conseqüència, és la dificultat per a reclutadores i ocupadors de trobar talent amb aquestes habilitats.

Amb aquesta anàlisi, arribem a la conclusió de la necessitat d’un nou programa que ofereixi un entrenament ràpid amb la funcionalitat dels softwares més utilitzats en les empreses en màrqueting digital, a més del criteri estratègic per a posar la tecnologia a la disposició del model de negoci. És a dir, un bootcamp sobre el màrqueting digital.

Però, què és realment un bootcamp? Segur que has escoltat aquesta paraula centenars de vegades en els últims mesos. Doncs sí, es tracta d’un entrenament intensiu en una disciplina concreta.

A més, aquesta metodologia ha d’estar dinamitzada amb casos d’estudi pràctics que permetin utilitzar les eines aplicades a projectes concrets, i reforçat amb la participació d’experts en aquestes solucions.

En el mercat actual hi ha una gran carència de professionals del màrqueting que tinguin profunds coneixements en la utilització de tecnologies d’aquesta àrea. En acabar un entrenament d’aquestes característiques, els professionals haurien de ser capaços de posar en pràctica els coneixements i habilitats adquirides en el bootcamp, des del primer minut en la seva empresa o que sigui una garantia d’èxit per a les companyies que necessiten incorporar aquests perfils.

En el món de la tecnologia, s’aplica per a adquirir la destresa del maneig de diferents eines. En el mercat hi ha molts programes, principalment, enfocats a àmbits de desenvolupament. No obstant això, no hi ha res específic que entreni als professionals del màrqueting digital. Des de ESIC Business & Màrqueting Shool, hem creat el Bootcamp Digital Màrqueting Maker. Aquest programa intensiu permet adquirir les skills necessàries en el maneig de les principals eines del màrqueting digital actual: Meta i Social Ads, Salesforce Màrqueting, Cloud, Shopify i Google Analytics 4.

Una immersió pràctica en la utilització d’aquestes solucions. El programa estarà dividit en 4 mòduls, amb l’objectiu de recórrer el funnel que desenvolupen les empreses en els seus plans de màrqueting i vinculats amb les eines digitals esmentades anteriorment.





Per Jaime Picher Rodríguez i Jorge Juan Aguilar García