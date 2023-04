Beneficis i propietats del coco

Dos cocos oberts (Getty images)

El coco a diferència del que se sol pensar no és una fruita, sinó una fruita seca, segurament la més gran de totes. El seu nom prové de Portugal, on un mariner va comparar els tres forats superiors de la closca amb un personatge fantasmagòric existent al seu país, un monstre anomenat Côco o Coca.

L’origen del fruit, no obstant això, ve de molt més lluny, ja que se situa en la zona del Pacífic, concretament en el Pacífic Sud, a l’àrea de Papua Nova Guinea. El coco és un aliment molt versàtil, del qual es pot aprofitar absolutament tot. L’escorça serveix per a fer fusta i amb ella fabricar mobles, instruments musicals i tota mena d’accessoris. Fins i tot es construeixen amb ella, en molts països, les teulades de les cases.

El seu oli també és molt utilitzat, tant en la gastronomia com en la cosmètica. En la medicina s’ha fet servir ja (almenys que es tingui constància) des de l’any 1500 aC. I s’ha descobert que la pell del coco és un potent repel·lent de mosquits.





Les propietats que aporta el coco al nostre organisme, són múltiples:

– És beneficiós per a prevenir malalties degeneratives.

– És refrescant i té un efecte saciant.

– El coco és apte per a les persones amb intoleràncies al gluten i a la lactosa.

– Té propietats antibacterianes, pel que es fa servir per a tractar moltes afeccions com problemes de bronquitis, cremades, constipats, càlculs renals, gingivitis, etc.

– Ajuda al creixement del cabell, alhora que l’hidrata.

– És bo per al cor.

– Posseeix molts antioxidants, així com una infinitat de minerals i vitamines.

– I redueix el colesterol.