La mostassa: Beneficis per a la salut

Un bol de mostassa (Getty images)

La mostassa és un condiment conegut pel seu gust picant i la seva capacitat per a realçar el sabor de molts plats. Prové de les llavors de la planta de mostassa, que pertany a la família de les crucíferes, la mateixa família de vegetals com el bròquil, la col i els raves. Hi ha diverses espècies de mostassa, però la més comuna és la mostassa blanca (Sinapis alba), la mostassa negra (Brassica nigra) i la mostassa marró (Brassica juncea).

La mostassa està feta principalment, com dèiem, de les llavors de la planta moltes i barrejades amb aigua, vinagre, suc de llimona, sal i altres espècies, creant-se una pasta, la composició de la qual pot variar segons la recepta i el tipus de mostassa.





Beneficis de la mostassa

Consumir mostassa no només afegeix sabor als teus menjars, sinó que també pot aportar diversos beneficis per a la salut, com poden ser:

Rica en nutrients:

Minerals: Les llavors de mostassa són una bona font de minerals com el calci, magnesi, potassi i fòsfor.

Vitamines: Contenen vitamines A, C i K, així com diverses vitamines del grup B.

Propietats antioxidants:

Les llavors de mostassa contenen compostos antioxidants que ajuden a combatre els radicals lliures i poden reduir el risc de malalties cròniques.

Beneficis digestius:

La mostassa pot estimular la producció de saliva i sucs gàstrics, millorant la digestió i el metabolisme.

Propietats Antiinflamatòries:

Certs compostos de la mostassa tenen efectes antiinflamatoris, que poden ajudar a alleujar el dolor muscular i articular.

Control del Sucre en Sang:

Alguns estudis suggereixen que els components de la mostassa poden ajudar a regular els nivells de sucre en sang, beneficiant les persones amb diabetis.





Usos culinaris

La mostassa és extremadament versàtil a la cuina. Pot ser utilitzada com a condiment per a carns, embotits, entrepans i hamburgueses. També és un ingredient clau en moltes salses, adobs i vinagretes. A més, la mostassa en gra s’utilitza en la cuina per a donar sabor a diversos plats, com escabetxos i curris.