S’ha perdut el respecte als altres

Roser Rodríguez Jerez

El respecte és una de les bases de la moral i de la dignitat de cada persona, és el dret de tota la humanitat. El respecte és, per tant, un dret però també una obligació. Tots els éssers humans el podem i l’hem d’exigir com a persones. I també és una obligació ja que nosaltres, igualment, hem d’actuar de la mateixa manera amb els altres.

El respecte no només l’hem d’aplicar a les persones, també hem de ser respectuosos amb el nostre entorn. A la nostra vida quotidiana, tots podem veure constants mostres de desconsideració i manca de respecte d’unes persones cap a les altres. Aquests exemples els podem apreciar en qualsevol àmbit de les nostres vides, en qualsevol lloc on unes persones s’hagin de relacionar amb les altres; a l’escola, a la feina, al trànsit, etc.

L’egoisme, la supèrbia o la manca d’educació fan que la convivència sigui més difícil i desagradable. Per això, la manca de respecte és avui dia una manera de fer valer els teus drets per sobre dels altres. Però, el que no saps és que això és en realitat molt nociu per a tu mateix. Ja que, el que falta al respecte anul·la la seva capacitat de compassió i agraïment.

Tots som vulnerables.

Respectant aquest principi universal ens respectem.

I el més important.

Ens afecta menys quan es veu des de fora.

Especialment perquè des del nostre respecte, no busquem la validació en el respecte dels altres.

Agraeix l’oportunitat d’acceptar la manca de respecte dels altres com a mostra de la seva pròpia debilitat.

Somriu. Per difícil que sigui. Ja que aquesta és la millor manera de portar la manca de respecte des de l’acceptació i l’agraïment.