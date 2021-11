La Mola de Colldejou és un altiplà, amb una altura màxima d’uns 916 metres per sobre del nivell del mar, que està situat al terme de Colldejou, a la comarca del Baix Camp.

La Mola és una de les destinacions clàssiques de l’excursionisme, ja que la dificultat d’accés és baixa en contrast amb el gaudi que ofereix. S’hi pot accedir des de la Torre de Fontaubella (el Priorat) o des de Colldejou (el Baix Camp).

Un dels accessos a la Mola més usuals i populars parteix del poble de Colldejou. Per arribar-hi, des de Tarragona agafarem l’antiga carretera N-340 (l’actual carretera A-7), en direcció a València. Entre Cambrils i Miami trobarem un desviament a la dreta que assenyala Mont-roig del Camp; si l’agafem, transitarem per la T-323, fins a arribar a Mont-roig, per continuar fins a Colldejou per la carretera T-322.

Colldejou és un poble ben pintoresc, l’únic nucli habitat d’un municipi abrupte que està arrecerat sota la mola a la qual dona nom. És des del poble que es veu una de les parets més imponents de la mola, un extraordinari roquerar de pedra blanquinosa ben alineat, només trencat al mig pel Racó dels Caragols, un clivell vertical que en temps passats servia de punt horari solar, sobretot al migdia.

Fruit d’una orografia boscosa, al terme de Colldejou hi neixen moltes fonts, algunes de ben cabaloses.

Extret del llibre Racons. Temps d’aventura. 22 excursions a peu i amb BTT proposades pels teleespectadors. Cossetània Edicions