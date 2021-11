Títol: El afecto del Rey

Durada: 70 min.

Gènere: Drama, històric, romàntic

Creació: Hee-Jung Han

Intèrprets: Eun-Bin Park, Lee Pil-mo, Chae-Yeon Jung

Temporades: 1 Capítols: 20

Sinopsi:

El afecto del Rey és una sèrie drama coreana que segueix la història de dos bessons que neixen al bressol de la reialesa. Però aquest naixement es va considerar com un signe ominós, per la qual cosa se suposa que maten la filla bessona, però la seva mare suplica la seva salvació, pel que és enviada fora del palau.

No obstant això, quan el fill bessó Lee Hwi mor a causa d’una malaltia, la seva mare porta de tornada a la seva filla però aquesta amaga la mort del seu fill per criar-lo com el Príncep Lee Hwi, per la qual cosa es converteix en el príncep hereu, Però tem que algun dia es reveli la seva veritable identitat.