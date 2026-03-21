La meva pròpia felicitat

Per a mi, ser feliç és poder respirar profundament, i no tenir preocupacions, remordiments, enuigs… Ser lliure i gaudir de cada cosa, de cada acte, de cada instant de vida, de la natura, del vent, d’un somriure, d’una mirada… D’una banda, em sento identificada amb aquesta recerca de la felicitat, aquesta sensació que tots hem experimentat en sentir-nos bé amb nosaltres mateixos. D’altra banda, apareixen al meu cap milions de missatges d’optimisme, també somriures buits, productes que consumir per a ser més feliç. I, tot plegat, juntament amb una gran sensació de rebuig.
Soc única a la meva espècie o a tu també et passa? Fingir un somriure quan no el sents i no el necessites, no és ser feliç. A això jo en dic fer creure als altres que «ets feliç». I, simplement, et fa esclau. Per a mi ser feliç està més relacionat amb permetre’s ser feliç i no obligar-se a ser feliç. Permetre ser feliç, que passa per estar en contacte amb les nostres emocions siguin com siguin. Acceptar estar alegres quan et sents alegre i permetre’t estar trist quan ho estàs i, per tant, ho necessites.
Perquè ser feliç va més enllà d’una simple emoció com és l’alegria o una acció com somriure. La felicitat ho acull tot i ofereix una serenitat com a resultat d’estar a gust amb les emocions, amb un mateix, amb la vida… La felicitat és aquell instant de vida que val la pena ser viscut. També es diu que la felicitat és estar bé amb l’esperit, la ment i el cos.
En definitiva, la felicitat no és res més que un estat. Actitud davant de la vida. És anar omplint aquest buit quan hi ha angoixa. És acceptar la mort com a companya. Gaudir de les emocions com a aliades. Viure des de la calma. Aprendre a omplir-nos ara.
Cadascú troba la seva pròpia felicitat en el seu camí. Soc feliç, alegre i agraeixo tot el que tinc, no pas perquè la meva vida sigui perfecta, sinó perquè la meva gratitud sobrepassa qualsevol altre sentiment.
Tinc un marit, uns fills i unes nores que m’estimen, per a mi no hi ha cap altra millor felicitat. Crec que és molt important mirar cada matí dins nostre i preguntar-nos cada dia: què puc fer avui per a ser una mica més feliç?