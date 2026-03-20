Fitch Ratings confirma el ràting d’Andorra en “A-” amb perspectiva estable

L’agència internacional Fitch Ratings ha confirmat el ràting de deute sobirà a llarg termini d’Andorra en ‘A-’ amb perspectiva estable, destacant la solidesa dels fonaments econòmics i institucionals del país. Segons l’informe publicat, la qualificació es basa en un elevat PIB per càpita i uns indicadors de governança superiors a la mitjana dels països amb ràting similar. Fitch també posa en relleu el manteniment d’una política fiscal prudent, que ha permès preservar l’estabilitat macroeconòmica malgrat un entorn internacional complex.
Un dels principals punts forts és el baix nivell d’endeutament públic, situat segons les estimacions de l’agència en el 30,9% del PIB el 2025, molt per sota de la mitjana dels països amb qualificació ‘A’. L’agència preveu que aquest percentatge continuï disminuint fins al 28,8% el 2027, impulsat per superàvits fiscals i el creixement econòmic.
Fitch també subratlla el dinamisme de l’economia andorrana, amb un creixement que estima del 2,8% el 2025, per sobre de la mitjana de la zona euro. El sector bancari es manté sòlid, amb nivells adequats de capitalització i liquiditat, i amb un marc regulador cada vegada més alineat amb els estàndards europeus.
Entre els reptes, l’agència identifica la reduïda dimensió i diversificació de l’economia, així com factors estructurals com l’escassetat de mà d’obra i l’envelliment de la població. També destaca la pressió sobre l’habitatge, que ha portat el Govern a impulsar mesures específiques i inversió pública en aquest àmbit i la dependència energètica exterior.
Finalment, Fitch valora positivament els avenços en el procés d’acostament a la Unió Europea, que podrien reforçar el creixement a mitjà termini, així com la solidesa del sistema bancari.
La perspectiva estable reflecteix l’expectativa que Andorra continuarà mantenint una gestió econòmica prudent i uns fonaments sòlids en els pròxims anys.