Aliments que semblen saludables, però no ho són tant

Quan veiem productes amb etiquetes “light”, “natural” o “sense sucre afegit”, ens pot semblar que són saludables. Tot i això, alguns d’aquests productes poden tenir més sucre, greixos o additius del que imaginem, i consumir-los en excés pot afectar la salut. Coneix quins aliments semblen saludables, però convé consumir amb moderació.
1. Sucs de fruita comercials
Molts sucs de fruita són anunciats com a fonts naturals de vitamines. Tot i això, contenen grans quantitats de sucre i no aporten la fibra de la fruita sencera. Millor menjar la fruita sencera o preparar sucs casolans sense afegir sucre.
2. Iogurts amb sabor i edulcorants
Els iogurts amb fruita o de sabors sovint tenen molt sucre afegit, tot i que la imatge i el packaging fan la sensació de saludable. Opta per iogurts naturals i afegeix-hi fruita fresca o fruits secs.
3. Barres de cereals i snacks “energètics”
Són presentades com a opcions saludables per a esmorzars ràpids o snacks, però moltes contenen sucre, xarop de glucosa i greixos processats. Llegeix bé les etiquetes i, si és possible, prepara barres casolanes amb civada, fruits secs i fruita deshidratada.
4. Begudes “light” o sense sucre
Tot i que no contenen sucre, poden portar edulcorants artificials i altres additius que afecten la microbiota intestinal i la sensació de gana. Prioritza l’aigua, infusions o begudes sense processar. Limita les begudes amb edulcorants.
5. Productes integrals processats
Moltes galetes, pans o cereals etiquetats com a “integrals” contenen només una part de cereals integrals i una gran quantitat de sucre o greixos. Tria productes amb un alt percentatge de cereals integrals i sense ingredients artificials.
6. Fruits secs salats o amb cobertura
Els fruits secs són saludables en moderació, però les versions amb sal, xocolata o sucre afegit augmenten molt les calories i el sodi. Consumeix fruits secs naturals i sense sal com a snack habitual.
7. Begudes vegetals “light” o aromatitzades
Algunes begudes de civada, soja o ametlla poden tenir molt sucre afegit i poc contingut nutritiu, malgrat la imatge saludable. Revisa les etiquetes i tria versions sense sucre afegit ni aromes artificials.