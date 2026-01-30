La llevantada del 19 i 20 de gener

El mes de desembre ens va portar diverses situacions amb pluges, entre febles i moderades. Però, per Sant Esteve, una llevantada va impactar de ple a Catalunya. Temporal marítim, pluges molt abundants i nevades destacables a tot el Pirineu. Després de l’episodi de precipitacions del dissabte dia 17 de gener, especialment, va arribar la Llevantada de gener. Registres que tornaven a saturar i de quina manera, el territori.
Al Pirineu més occidental i també al Camp de Tarragona es van enregistrar els màxims. A l’estació de Boí 2.500, es van acumular 140 mm (evidentment tots en forma de neu). A Espot 2.500 van ser 132 mm i Viu de Llevata 90.
Al Camp de Tarragona destaquen i molt els 127 mm de Montbrió del Camp. Cop d’efecte al mateix pantà de Siurana, el fanalet vermell de les Conques Internes. En aquest punt del Priorat van ser 114 mm. A Constantí se’n van acumular 104, a Prades 100 i a la Selva del Camp 98.
Destaquen fora d’aquesta zona els 94 de Vilanova de Meià, al Montsec o Blancafort amb 91 mm. En aquest darrer cas a la Conca de Barberà.
La neu va ser notícia a tot el Pirineu. A Boí 2.500 93 cm, mentre que a Espot van ser 70. Al Lac Redon 60 cm i al Cadí Nord (Refugi de Prat d’Aguiló) se’n van acumular 59. Ulldeter, al Ripollès, va fer 48 cm.
Un altre aspecte molt i molt notable va ser l’onatge. Les boies de control de Puertos del Estado van fer registres molt importants. Alçades d’onada significant (mitjanes) màxima, de més 7 metres al Cap de Begur, gairebé 6 enfront del Port de Barcelona o 5 a Tarragona. Atenció a l’onada màxima de 10 metres al Cap de Begur i de 7 metres al Port de Barcelona.
Aquest és el resum d’una Llevantada que ha acabat d’omplir pantans i aqüífers a tot Catalunya. Fins i tot, amb saturació de sòls i terrenys. En pròxims articles, evidentment, tocarà parlar del rebost de la gran quantitat de neu que hi ha al Pirineu o les reserves dels pantans catalans.