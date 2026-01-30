Quatre errors comuns en maquillar les celles (i com evitar-los)

Les celles tenen un paper essencial en l’harmonia del rostre: defineixen l’expressió, realcen la mirada i poden transformar per complet un look. No obstant això, sovint cometem petits errors en maquillar-les que resten naturalitat o desequilibren el conjunt. Des de triar un to inadequat fins a oblidar el desmaquillat, aquests errors són més comuns del que sembla.
Per a aconseguir unes celles perfectes i naturals, recopilem alguns consells d’expert d’Aura Serras, directora de Revita Lash Cosmetics, a Espanya, que ens ajuden a aconseguir un acabat impecable sense complicacions.
1. Triar un to que no encaixa amb tu
Un llapis massa fosc o clar pot endurir les faccions o crear un efecte artificial. La clau està a triar un color versàtil que es fongui amb el teu to de pell i dels cabells.
2. Depilar més del compte
Una depilació excessiva pot alterar la forma natural de les celles i alentir el creixement del borrissol. Segons Vitry, la forma adequada per a depilar-les és seguint aquests passos:
-Delimitar el començament de la cella
Traçar una línia imaginària vertical fins a l’aleta del nas (no prendre com a mesura la fossa nasal). Retirar els pèls d’un en un per a eliminar-los d’arrel, sense partir-los i sense sobrepassar la línia imaginària.
-Definir el final de la cella
Traçar una línia imaginària vertical des de l’aleta del nas fins a l’extrem extern de l’ull. Retirar els pèls que sobrepassen aquesta línia en el sentit del pèl i en l’arrel per a evitar els pèls enquistats.
-Dibuixar la forma desitjada de la cella
Observar la regla del 2/3 i 1/3: els dos primers terços de la cella, han de ser ascendents i l’últim terç ha de ser descendent. Finalment, retirar els pèls de sota la línia de la cella
3. No pentinar-les ni fixar-les
Pentinar les celles és el gest que marca la diferència. Un gel fixador transparent o amb color ajuda a mantenir-les en el seu lloc i potència la seva forma natural.
4. Oblidar el desmaquillat
Dormir amb restes de maquillatge pot afeblir el borrissol de les celles i ressecar la pell. Per a netejar sense agredir, tria productes adequats.
Una rutina de celles que potencia la teva expressió
Dedicar uns minuts a la cura i maquillatge de les celles no sols millora l’aspecte del rostre, també contribueix a mantenir-les sanes i definides. Triar productes de qualitat, adaptats a les teves necessitats, i aplicar-los amb precisió és el secret per a una mirada equilibrada i natural.
Per bellezactiva.com