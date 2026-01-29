Roger Puig, 8è al gegant de la Copa del Món de Méribel

L’esquiador andorrà de paraalpí, Roger Puig, ha aconseguit aquest dijous una destacada vuitena posició al gegant (GS) de la Copa del Món disputat a l’estació francesa de Méribel, sumant un nou top-10 a la seva trajectòria i 32 punts importants, tant per a la classificació general com per a la general de gegant, mantenint-se dins del grup dels deu primers.
Puig ha completat una cursa molt sòlida en una disciplina en què no sempre ha trobat la millor regularitat. A la primera mànega, l’andorrà ha finalitzat en desena posició provisional, tot i sortir amb el dorsal 24, fent una baixada correcta i sense grans errades.
A la segona mànega, Roger Puig ha fet un pas endavant, esquiant amb més decisió i aconseguint remuntar posicions per a acabar finalment vuitè, confirmant una actuació molt completa amb dues mànegues consistents.
El dia ha començat complicat per les condicions meteorològiques. S’esperaven uns 5 cm de neu nova, però finalment n’han caigut aproximadament 15 cm, fet que ha obligat l’organització a realitzar més de cinc derrapades per la pista per a retirar la neu i fer aflorar la base dura de sota. Aquesta situació ha provocat un retard de més d’una hora en l’inici de la prova.
Tant Roger Puig com el seu equip s’han mostrat satisfets amb el resultat i amb les sensacions obtingudes. El corredor andorrà destaca especialment haver pogut completar dues mànegues sòlides en una disciplina exigent, sumant així un dels seus millors resultats en la disciplina de gegant.