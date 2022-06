La justícia investiga per coaccions l’expresident espanyol Mariano Rajoy

La justícia andorrana ha enviat comissions rogatòries a Espanya perquè comuniqui a l’expresident espanyol Mariano Rajoy que està imputat per un delicte contra la sobirania andorrana . També ho estan els exministres Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro i diversos ex-alts càrrecs policials espanyols. Ara han de buscar-se un advocat andorrà que els representi.

La demanda ha estat feta per la batlle especialitzada Stephanie García que va acceptar una demanda presentada per l’Institut de Drets Humans andorrà i l’entitat catalana Drets. En el fons estan les declaracions d’Higini Cierco, antic màxim accionista de BPA, en seu judicial que havia rebut pressions i coaccions de policies espanyols per revelar les dades bancàries dels Pujol. També s’investiga si s’hauria pressionat el govern del Principat.