Títol: Desaparecidos. La série

Durada: 70 min.

Gènere: Drama

Creació: Curro Royo, Miguel Ángel Fernández

Intèrprets: Juan Echanove, Michelle Calvó, Elvira Mínguez

Temporades: 2 Capítols: 21

Sinopsi:

Drama policíac que segueix la història de la inspectora Sonia Ledesma, recentment incorporada al Grup 2 de Desaparecidos de la Brigada Central. Després de passar per la desaparició d’un ésser estimat, la inspectora troba una nova família amb els seus companys Rodrigo, Sebas, Azhar i l’inspector en cap de Santiago Abad. El grup té com a lema ‘Nosaltres seguim buscant’ i intenta resoldre els casos més estranys de persones desaparegudes.

Per aconseguir tancar tots aquests casos, compten amb l’ajuda de l’ONG Ayuda Desaparecidos que està dirigida per Carmen Fuentes. Fa uns quants anys, l’inspector en cap va ser el responsable d’investigar la desaparició del fill de Carmen. Per això, la relació entre Carmen i el Grup 2 és força estreta.