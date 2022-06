Consells per a aconseguir que es rentin les dents

En moltes ocasions els pares es desesperen perquè no aconsegueixen que els seus fills agafin l’hàbit de rentar-se les dents. Hi ha unes pautes que poden ajudar.

El primer i més fonamental, sempre que podem per horaris, és rentar-nos les dents amb ells després de cada menjar. Som el seu primer i més important exemple.

Cal començar a ensenyar-los a rentar-se les dents des de petits. La labor d’ensenyar-los no és senzilla; com la resta de l’educació dels vostres fills, requereix paciència, insistència i molta tranquil·litat. És necessari fer-ho diàriament. Perquè ho recordin podeu utilitzar tot el que se us ocorri. Cal tirar imaginació a l’assumpte, com cartells o jocs.

Per a motivar-los a rentar-se les dents també podeu tirar-li imaginació. Podeu buscar vídeos, contes, imatges, històries, explicar-los els perjudicis de no rentar-se les dents, etc.

Al principi també podeu utilitzar les recompenses o un sistema de fitxes o punts per a aconseguir que es rentin les dents. Posteriorment, aquestes recompenses haureu d’anar retirant-les a poc a poc.

Per Cometelasopa.com / AMIC – Tot Sant Cugat