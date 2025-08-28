La JNC anima a penjar senyeres o estelades als balcons per la Festa Major de la Seu

La Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) impulsa una nova acció per a omplir la Seu d’Urgell de colors i simbolisme nacional durant la Festa Major. Amb l’objectiu de reforçar el sentiment de país i contribuir a crear un ambient festiu i de catalanitat, la JNC fa una crida a tota la ciutadania a penjar senyeres o estelades als balcons i finestres durant els dies de celebració.
Aquesta acció, ja habitual en altres municipis, pretén visualitzar l’orgull de pertinença i la voluntat de seguir defensant la identitat catalana, aprofitant un dels moments més destacats del calendari local.
Per tal de facilitar la participació de tothom, la JNC repartirà senyeres de forma gratuïta aquest divendres, 29 d’agost, a les 17 hores, davant de la seva seu local, al carrer Major, 56. Totes les persones que hi estiguin interessades podran recollir-ne una fins a esgotar existències.
“Volem que la Festa Major sigui també un espai d’afirmació nacional. Penjar la senyera és un gest senzill, però carregat de significat. Fem que la Seu parli!”, ha expressat la Jana Cortés, portaveu local de la JNC.
La JNC convida tots els urgellencs i urgellenques a sumar-se a la iniciativa i fer visible, des dels seus balcons, el compromís amb el país i amb la cultura catalana.