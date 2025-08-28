La Seu: Una caminada fins a Anserall, cloenda de l’edició d’estiu de l’activitat ‘Camina amb el CAP’

El Centre d’Atenció Primària (CAP) de la Seu d’Urgell organitza aquest divendres, 29 d’agost, la cloenda de l’edició d’estiu de l’activitat ‘Camina amb el CAP’, que consisteix en sortides en grup per anar a caminar i d’aquesta manera fomentar hàbits saludables. La darrera proposta estival, amb una durada aproximada de dues hores, començarà a dos quarts de 9 del matí davant de l’equipament sanitari i arribarà fins a Anserall.
En aquesta ocasió, la iniciativa compta amb la col·laboració de la Unió Excursionista Urgellenca. Les persones interessades a participar-hi no cal que s’inscriguin prèviament. L’organització indica que només cal que es presentin al lloc de sortida a l’hora prevista.
El projecte ‘Camina amb el CAP’ es planteja des de la base que caminar és una activitat física molt recomanada que feta regularment ajuda a combatre moltes de les malalties cròniques més conegudes i aporta grans beneficis, com la millora del son i el descans, el control del pes, l’augment de la qualitat de vida i l’autonomia, i una millor gestió de l’estrès, entre d’altres.
Programa de Salut Comunitària
‘Camina amb el CAP’ s’ha dut a terme aquest estiu, cada divendres, a dos quarts de 9 del matí. La idea, que va sorgir ara fa dos anys, i que també s’organitza durant la resta de l’any, forma part del programa Salut Comunitària i té el suport de la Generalitat i de l’àrea d’Atenció Primària a l’Alt Pirineu i Aran de l’Institut Català de la Salut.