69.000 usuaris participen, en un any, en activitats organitzades pels nous rols de l’atenció primària de Lleida i el Pirineu

Totes les Àrees Bàsiques de Salut de Catalunya, entre elles les de la Regió Sanitària Lleida i la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, han integrat ja els serveis dels referents de benestar emocional (RBEC), dietistes-nutricionistes, fisioterapeutes i higienistes dentals. Són els nous rols de l’atenció primària, que es van començar a incorporar al 2021, i que durant l’últim any a les comarques de la Plana i el Pirineu ja han organitzat gairebé 18.000 activitats grupals i comunitàries, que han beneficiat unes 68.900 persones.
La Plana de Lleida compta amb 63 professionals d’aquests perfils – 19 RBEC, 9 dietistes-nutricionistes, 21 fisioterapeutes i 14 higienistes dentals–que han promogut 16.700 activitats comunitàries a les quals han assistit unes 65.700 persones. Per la seva banda, a les comarques de l’Alt Pirineu i l’Aran, els 20 nous professionals – 5 RBEC, 5 dietistes-nutricionistes, 5 fisioterapeutes i 5 higienistes dentals – han liderat 1.300 activitats, que han comptat amb la participació de 3.200 persones.
Les funcions d’aquests rols professionals complementen les de la resta dels equips d’atenció primària – medicina, infermeria, suport administratiu, treballadors socials i llevadores, entre altres – i treballen en coordinació entre ells, amb moltes activitats conjuntes, i amb altres agents socials i de la comunitat.
En aquest sentit, Laura Suárez, coordinadora dels dietistes-nutricionistes de l’atenció primària de Lleida, assegura que “treballar colze a colze amb la resta de professionals de l’equip ens permet donar respostes més completes i adaptades a cada persona”. Per la seva banda, Montse Caselles, RBEC a l’Alt Pirineu, posa de relleu que “un dels projectes amb més ressò ha estat Mindfulness i exercici terapèutic a la platgeta del riu de Pont de Suert, una proposta conjunta amb la fisioterapeuta que, en la seva segona edició, ja ha atret més de 100 participants. Els grups de psico-nutrició, que organitzem també amb la fisioterapeuta i la dietista-nutricionista per a abordar de manera integral l’obesitat, han tingut una gran acollida i resultats molt positius.”
La majoria de les activitats impartides pels nous rols estan relacionades amb la salut mental i el benestar emocional, l’alimentació saludable, el funcionament físic i l’autonomia, la salut bucodental i el suport a les malalties cròniques.
En el cas dels dietistes-nutricionistes, per mitjà de les activitats grupals, explica la Laura Suárez “reforcen i aprofundeixen l’atenció nutricional dels pacients, oferint suport especialitzat que facilita la incorporació dels consells nutricionals al dia a dia, amb eines pràctiques, recursos útils i estratègies alimentàries i culinàries que promouen hàbits saludables de manera accessible i sostenible”. Pel que fa als RBEC, Montse Caselles observa que “per mitjà de xerrades i tallers de temàtiques diverses acompanyem les persones en el seu benestar i desenvolupament vital per tal d’enfortir les seves relacions i qualitat de vida.”
Àmbits de treball dels nous rols
Els higienistes dentals han estat l’última figura a incorporar-se a l’atenció primària en el marc del desplegament de la Llei de salut bucodental, que es farà progressivament durant els pròxims anys, i també és una de les accions recollides en el Pla de Salut de Catalunya 2021-2025. Els higienistes dentals s’integren a les unitats d’odontologia amb la funció de dur a terme activitats de prevenció i promoció de la salut bucodental, així com el seguiment i tractament preventiu de càries i patologies periodontals de baixa complexitat als CAP i a la comunitat.
Els referents de benestar emocional, per la seva banda, se centren en les necessitats de salut emocional de la ciutadania i en la no medicalització davant de problemes relacionats amb el malestar emocional.
Els dietistes-nutricionistes focalitzen les seves funcions en promoure hàbits alimentaris saludables i sostenibles, així com una alimentació adaptada a les condicions particulars, de risc i de malaltia o de recursos socioeconòmics, especialment als col·lectius que més ho necessiten.
Així mateix, el rol dels fisioterapeutes té per objectiu promoure i millorar l’autonomia de la persona atesa, prevenir malalties musculoesquelètiques i reduir el consum de medicaments.