La guia de les pimes per ser més eficients en la nova normalitat

Com digitalitzar i fer més eficient la teva pime a la nova normalitat? Aquest és el títol de la guia elaborada per Nomo, la plataforma fintech que integra els serveis financers i eines de gestió de negoci de pimes, autònoms i freelancers. Nascuda a Innocells, el hub digital del Banc Sabadell, la seva guia recull de forma clara i didàctica totes les claus perquè qualsevol empresari sàpiga per on començar i com gestionar la transformació digital, amb l’objectiu que empreses i treballadors per compte propi siguin més eficients, estalviïn temps i diners, i es focalitzin a fer créixer el seu negoci.

El document aborda conceptes bàsics i dóna els passos i recomanacions clau que qualsevol empresa pot incorporar, al temps que clarifica la confusió que de vegades sorgeix entre els termes “digitalització” i “transformació digital” definint clarament tots dos conceptes. D’aquesta manera, expliquen, la digitalització consisteix a traslladar processos manuals a l’entorn digital i automatitzar processos per estalviar costos, temps i simplificar processos, mentre que la transformació digital és un concepte més ampli que implica una visió holística del negoci. La transformació digital suposa una transformació cultural de l’empresa i dels models i processos de treball, i requereix un pla estructurat.

A més, la guia de Nomo recull cinc àrees clau per donar el salt cap a la transformació digital, com ho són l’experiència del client, processos, captació de talent, anàlisi de dades i el núvol. Per a cadascuna d’aquestes àrees, la guia detalla potencials solucions a incorporar, com per exemple eines de Customer Relationship Management; de gestió de negoci, comptabilitat i fiscalitat; plataformes de visualització de dades o sistemes d’emmagatzematge de documents en el núvol perquè tota l’organització hi pugui accedir des de qualsevol dispositiu.

Però, per on hem de començar amb la transformació? Segons Nomo, és important fer un diagnòstic inicial de la situació del negoci pel que fa a la digitalització, desenvolupar una estratègia digital concreta, introduir les eines digitals més eficaces per a cada cas, formar l’equip i incorporar la transformació digital a la cultura corporativa, així com també aprofitar els canals de comunicació i publicitat digitals. Aquests són alguns dels passos clau que tota pime ha de tenir en compte per adaptar-se a la nova normalitat i no quedar-se enrere.

Per www.viaempresa.cat